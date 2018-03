La participación masiva en urnas conjurará cualquier fraude: Gutiérrez Müller

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, confió que los mexicanos saldrán a votar “masivamente” en los comicios del 1 de julio próximo, para “conjurar cualquier intento de fraude electoral”.

Gutiérrez visitó la capital de Puebla para participar en un ciclo de conferencias en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) que se dedicó al primer centenario del fallecimiento del escritor, poeta y periodista costarricense Rogelio Fernández Güell.

En entrevista posterior al evento, indicó que la participación democrática en las elecciones es la única forma de impedir la “reelección escondida” y “embozada” de quienes ostenta el poder.

Lamentó que México no haya llevado a la práctica todavía el principio maderista de “sufragio efectivo, no reelección”, pese a que han transcurrido más de 100 años desde que surgió ese movimiento.

México no ha logrado el sufragio efectivo, señala

“Seguimos con esa deuda, no hemos logrado hacer un sufragio efectivo, (por eso debemos) tratar como ciudadanos del siglo XXI cumplir con este sueño de que México se convierta en una república democrática”, manifestó.

Sobre el proyecto político que encabeza López Obrador, aseguró que “todo va muy bien” en Puebla, pero insistió que es necesario que los ciudadanos voten para que éste se consolide.

Gutiérrez Müller se mostró reacia a ahondar en temas políticos propios del proceso electoral en turno, bajo el argumento de que su presencia en la UAP tuvo motivos netamente académicos.

Uno de los temas que no abordó fue de la candidatura al gobierno de Puebla de Martha Érika Alonso Hidalgo, militante del PAN y esposa del ex mandatario albiazul Rafael Moreno Valle Rosas. “Yo no opino sobre esas cosas”.