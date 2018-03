Las impugnaciones de Socorro Quezada son solo ya un reducto, se jacta Cruz Bermúdez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Jorge Benito Cruz Bermúdez, minimizó la oposición interna a la selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, al señalar que el grupo que impugnó el proceso es un “reducto” del partido.

Además, indicó que la líder de los inconformes, Socorro Quezada Tiempo, no tiene interés jurídico en los resultados de la contienda, debido a que el partido la dio de baja del padrón de militantes el año pasado.

Las candidaturas impugnadas del PRD se registraron dentro de la alianza Por Puebla al Frente, en la que también participa el PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y los partidos locales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI).

Quezada, ex presidente del sol azteca que defiende en tribunales su permanencia en el instituto político de izquierda, acusó que el PRD no respetó los tiempos ni los procedimientos de selección estipulados en la convocatoria para la selección de abanderados ni estableció criterios para cumplir con la cuota de género.

Aspirantes del partido que tienen a salvo sus derechos interpusieron un juicio para la protección de los derechos políticos–electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Son cuatro o cinco”, los inconformes

“Socorro Quezada no tiene interés ni ciudadano ni político, no es militante, no tiene interés legal dentro del contexto jurídico”, respondió Cruz Bermúdez, quien se desempeñó como funcionario en los gobiernos del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

Además, defendió el proceso de selección al explicar que contó con el aval de la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal y los votos en contra de sólo “cuatro o cinco” personas “todavía afines a la señora Quezada”.

El líder perredista abordó el tema en entrevista previa a la presentación de la Carta Ética del PRD, que se elaboró como guía para la conducta de sus abanderados.

Las candidaturas a diputados locales impugnadas corresponden a los distritos de Amozoc, San Martín Texmelucan, Acatlán de Osorio, Huauchinango, Ajalpan, el 19 de Puebla capital, así como la lista de abanderados plurinominales que encabeza el ex regidor Arturo Loyola González y Karla Martínez, hija del liderazgo Carlos Martínez Amador.