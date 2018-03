CROM ha logrado incrementos de 5 por ciento promedio en salario y prestaciones

El secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) en Tlaxcala, Enrique García Peregrina informó que este año se han logrado revisiones de contratos colectivos de trabajo con un incremento promedio de 5 por ciento entre salario y prestaciones.

Detalló que en la empresa Carga y Descarga el incremento fue de 4.5 por ciento en salario y prestaciones, en Celfimex de 4.8 por ciento en general, en Metapol fue de 5.7 en general y Specialite UR Creaciones el 5 por ciento, entre otras.

Los incrementos salariales y en prestaciones se han beneficiado alrededor de 600 trabajadores de estas cuatro empresas. La CROM en Tlaxcala tiene 52 contratos colectivos y una membresía de alrededor de 10 mil agremiados.

“Las solicitudes de incremento salarial han sido de 7, 8 o 9 por ciento para este año, pues se toma en cuenta lo que marca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que fue el 3.9 por ciento, entonces calculando ese parámetro, pedimos el 7, 8 o 9 por ciento, pues si pedimos el 10 o el 15 por ciento, eso no nos lo van a dar”, refirió García Peregrina.

Consideró que es normal que haya complicaciones en las revisiones salariales con las empresas, “es una discusión, no pelea, dentro de la relación obrero–patronal siempre hay problemas, hay veces que hasta prorrogas la revisión, la situación de las empresas no es de bonanza, tienen problemas de impuestos, de esto y lo otro”.

Por ello, dijo que siempre recomienda a los dirigentes sindicales que deben pedir las cosas de acuerdo con la solvencia económica de cada empresa y no irse más allá porque son capaces los empresarios de cerrar, ya que están presionados también por Hacienda y el sistema.

“Mi tesis es decirle a los compañero que tenemos que llevarnos bien con los empresarios, pero otra cosa es vender los intereses de los trabajadores, ya no podemos irnos y pelearnos, hay que llevar buenas relaciones para que así los empresarios vengan y encuentren un clima favorable para la inversión”, anotó.

El dirigente cromista apuntó que nunca será favorable el incremento salarial y “eso lo sabe el gobierno, nos preguntamos porque no somos parejos, eso no es favorable, favorable sería el 15 o 20 por ciento, pero a quién vamos a golpear, a la iniciativa privada. Leía que el Sindicato 7 de Mayo pide el 10 por ciento de incremento, luego se los dan, porque el patrón no es dueño de la economía, el dinero es de los impuestos del pueblo, que eso no es correcto, pero ni modo”.