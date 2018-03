Dudan diputados cuándo deberán separarse del cargo para buscar reelección

Las contradicciones en los plazos legales para que los diputados locales se separen de su cargo en busca de su reelección, ha generado incertidumbre entre los propios legisladores, quienes no saben con exactitud cuándo deberán hacerlo, si 90 o 60 días antes de los comicios del próximo 1 de julio.

La Constitución Política de Tlaxcala establece la obligación para que los servidores públicos con funciones de mando y dirección, como es el caso de los diputados, que busquen su reelección, deben separarse del cargo 90 días antes del día de la elección, pero la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala establece que esto será exigible solo con 60 días, aspecto que confunde los plazos a los cuales deberán ceñirse los congresistas.

El priista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso, Ignacio Ramírez Sánchez reconoció tal situación, lo cual en su caso, admitió, le genera dudas, ya que también existen lineamientos emitidos por los consejeros electorales y fallos de órganos jurisdiccionales que se han pronunciado porque los diputados tienen el derecho a no separarse del cargo en caso de buscar la reelección.

“No están bien definidos los criterios de la reelección, creo que si bien es cierto tú estás haciendo tus funciones de diputado y vas a ir a una reelección, entonces la Constitución dice 90 días, la ley electoral dice 60, pero el Tribunal establece que si quieres no pidas licencia, hay diferentes criterios y tengo una incertidumbre de cuándo voy a pedir licencia”, apuntó.

Ante este panorama, adelantó que no solo abordará el tema con un grupo de especialistas, sino también con el coordinador del grupo parlamentario, Mariano González Aguirre y la dirigencia estatal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en agosto en 2017, resolvió que los diputados que busquen la reelección no pueden ser obligados a separarse de sus cargos.

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 76/2016, los ministros de la Corte establecieron, en agosto de 2017, que el requisito de separación del cargo no resulta aplicable a las y los diputados que pretendan reelegirse, aunque dicha disposición solo se trata de un criterio que no es aplicable a la generalidad.

“Soy enemigo de empantanar las cosas, pero hay incertidumbre y tendré que ver algunos especialistas en Derecho Electoral para ver cuál es la vía, porque con tal que haya equidad en el proceso y que no me vayan a impugnar, me voy 90 días, pero tengo pendientes y para eso me eligieron, para estos pendientes y en la Comisión de Puntos llevaremos todas las licencias que se quieran separar, entonces es algo que me tiene en discrepancia todavía”, explicó.

Por su parte, el diputado priista, Arnulfo Arévalo Lara también reconoció estar en estas condiciones de incertidumbre, aunque se mostró en contra de los criterios emitidos por el árbitro electoral que los obliga a separarse 60 días antes de la jornada electoral, cuando existen criterios a favor de la reelección.

“Ese es otro de los criterios que manifestaban porque si es diputado y quiere ir a una reelección y pide licencia ya no es diputado, es diputado con licencia, hay diferentes criterios, si el Tribunal ya se manifestó que puede seguir siendo diputado e ir a una reelección no sé”, razonó, quien buscará nuevamente fungir como congresista a partir del próximo 1 de septiembre.

Con esas dudas y para evitar que su candidatura sea impugnada, Arévalo Lara adelantó que analizará los acuerdos que recientemente emitió el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en los cuales se estableció que los funcionarios públicos interesados en participar deberán solicitar licencia 90 días antes de la jornada electoral del 1 de julio, mientras que los legisladores que buscan la reelección lo harán 60 días antes.

“Vamos a una reelección, leí algo de las integrantes del Consejo del ITE es una reelección y si nos separamos, entonces se pierde ese tema, pero habremos de analizarlo bien, insisto, y acataremos las disposiciones legales correspondientes. Necesito revisar el asunto para no caer en algún comentario fuera de lugar”, acotó.