Comisionados de IAIP deben acatar fallo del TSJE para no ser sancionados: diputados

Diputados locales solicitaron a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (Iaip-Tlax) dejar atrás las disputas estériles y cumplir con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de lo contrario se incurriría en desacato por el que deberán enfrentar las consecuencias respectivas.

El presidente de la Comisión de Información del Congreso local, Enrique Padilla Sánchez sostuvo que ya es tiempo que los comisionados de dicho organismo, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, se ajusten a la legalidad en su proceder, ya que dentro de sus facultades no está el de interpretar la ley, puesto que ello es faculta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Tribunal acaba de determinar su opinión jurídica y nosotros tenemos que respetar la ley porque no nos toca interpretar la ley porque eso es una facultad de la SCJN, nosotros vamos hacer lo conducente porque hay una serie de documentos a los que deben sujetarse y cuidado porque pueden caer en desacato, no haré ningún llamado porque son un órgano autónomo, pero ojo y está regido por la ley”, sostuvo.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Poder Legislativo, Ignacio Ramírez Sánchez apuntó que el Poder Judicial local fue claro al ordenar a los comisionados David Cabrera Canales y a Francisco José Morones Servín la reinstalación inmediata de Marlene Alonso Meneses como presidenta y no hacerlo, sería contravenir la disposición.

“En vez de hacer eso se deberían poner a chambear para lo que fueron encomendados no para andar en disputas estériles y sin sentido, estamos trabajando en dictámenes, pero como presentan y presentan oficios al Congreso se van anexando al expediente parlamentario y nosotros no podemos tener un dictamen. Es a lo que nos están llevando porque ya el Poder Judicial le otorgó la suspensión a Marlene y la reconoce como presidenta, si no cumplen algo legal, un ordenamiento de la máxima autoridad que es el Tribunal, imagínate”.