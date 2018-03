Sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable son una vacilada: Martínez

Las sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus) “son una vacilada, una tomada de pelo”, por eso la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) no asistió a un acto al que solo “llevan a aplaudidores”, aseveró el dirigente estatal de esta agrupación, Alejandro Martínez Hernández.

Al respecto y por separado, Ernestina Ramírez Hernández, dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), afirmó que nunca no ha sido convocada a las plenarias del Cedrus, al menos a la más reciente celebrada el pasado miércoles 1 de marzo, lo cual es muestra “de que el gobierno del estado no es incluyente de todas las organizaciones campesinas; es algo que no se ve bien”.

Alejandro Martínez Hernández, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, aseveró que recibió convocatoria para asistir a la sesión del Cedrus, pero que no se presentó “porque sabemos para qué nos invitan”.

“Llevan a sus corifeos para que les aplaudan y digan que todo está bien, por eso no fuimos, ni tampoco como organización del Frente Auténtico del Campo (FAC) nos hemos sentado con (el presidente Enrique) Peña Nieto en cinco años que nos han invitado, porque él es un hombre que no cumple su palabra, no tiene compromisos y tiene jodida a la población, no ha dado nada a este país”, agregó.

Pero a nivel estatal –acentuó- “es exactamente lo mismo” y desde un inicio la Coduc acusó que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 de Marco Antonio Mena Rodríguez “es solo un copy page” que costó millones de pesos. Preguntó: “Dónde están las acciones en el tema de campo”.

Retó al gobernador y al titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), José Luis Ramírez Conde, a que informen con puntualidad “dónde están los recursos”, ya que es un tema que debió tocarse en el Cedrus. Esas sesiones “son una vacilada, una tomada de pelo. Es una barbaridad que traten de engañar a donde solo llevan a aplaudidores”.

“Que Mena se siente con nosotros, nosotros sí le discutimos y decimos dónde están mal las cosas, el FAC y el Congreso Agrario Permanente (CAP) le han propuesto sentarse, pero sigue obedeciendo a Mariano González Zarur, a él le deben los espacios. De qué sirve que vayamos si no nos ponen atención, son burdos. No tiene caso ir a hacer bulto”.

Dijo que Sefoa “no camina en este estado” y que hay rezagos en Sagarpa, pero eso sí “nos invitan para placearse y decir, aquí estamos todos en la mesa del señor, pero en el reparto venga solo para este lado y a los demás no los atendemos. Es la política de no te veo ni te escucho ni te oigo, como lo hacía Carlos Salinas de Gortari”.