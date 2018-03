Con la obra infantil Los que soñaron ser, Talavera Cabaret ofrece una reflexión sobre el miedo

La compañía Talavera Cabaret dedica su talento al teatro de la cuarta pared. Apoyado en las tablas que da el género del cabaret, en donde improvisar, pararse en el escenario y reconocer el ánimo del público es tarea común, ofrece una breve temporada de la puesta en escena Los que soñaron ser durante los domingos de marzo y abril a las 12:30 horas, a partir del próximo 11, en el escenario de Entreacto – 17 Sur número 704-.

Los que soñaron ser, dice su autor y director Rubén Reyna, es una pieza para niños que escribió y montó en 2016 como respuesta a un debate social: si las familias homoparentales tienen o no derecho a adoptar.

Dos años después, luego de una revisión, modificó el texto dramatúrgico: de ser un niño y una niña los protagonistas ahora son dos niños, además de que, si bien no se aleja de su discurso inicial, la nueva versión va en torno al miedo, a la reflexión de que en la realidad “no vale rajarse” y que vale más hacer en el presente para que, en el futuro, cuando se es adulto, no surja el arrepentimiento por no haberlo hecho.

Desde su inicio, señala Reyna durante una entrevista, supo que la obra no sería para cabaret sino para un teatro más formal, clásico, de cuarta pared, en el que aparecen Max e Ino, los personajes protagonistas interpretados por Jorge Vertiz y Jovany Magaña, respectivamente.

Precisamente son Max e Ino quienes generan el conflicto a partir de sus personalidades: el primero dueño de un carácter apacible y un cierto déficit de atención que le lleva a cuestionar el mundo de una manera natural y el segundo un niño más bien hiperactivo, inquieto y que da respuesta rápida a las dudas de su amigo.

Ambos, desde un internado, “juegan y escenifican un mito: el del Popocatépetl y la Iztacíhuatl, dos personajes que mueren por amor”, como describe el actor formado en la UAP. Agrega que serán Max e Ino quienes cuestionarán las mentiras, la forma en que las personas inventan y cómo “la gente se muere de amor habiendo cosas más importantes”.

“Es algo personal: si conviene más una mentira o una verdad, aunque ambas hieran, o si las verdades hieren mientras que las mentiras salvan”, reflexionó Rubén Reyna.

Destacó que por la temática, Los que soñaron ser contó con el apoyo de OrientApp, una iniciativa ciudadana que informa y enseña como es el déficit de atención y la hiperactividad en los menores, por lo que la obra se propone como una herramienta que puede poner, ante los espectadores, una realidad infantil.

“Hay cosas que no entendemos de los niños, pues si son inquietos no necesariamente quiere decir que se trata de hiperactividad. Por tanto, la obra llama también a reflexionar sobre lo que hacemos como adultos”, refirió el director de la puesta, quien destacó que también cuentan con el apoyo de Juan Munchi y Patty Bello, esta última en la coordinación de producción.