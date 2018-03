El equipo de los Pericos de Puebla presentó a los nuevos peloteros

El Club de Beisbol Pericos de Puebla presentó este martes ante los medios de comunicación a Ozzie Guillén como asesor deportivo, así como a Jorge Flores y a Kyle Drabek como nuevos jugadores de la novena verde de cara a las temporadas 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.

José Meléndez, director deportivo de los emplumados, presentó oficialmente a estos dos peloteros, al respecto, señaló que lo tiene muy orgulloso la presencia de Guillén como asesor, quien automáticamente genera un buen ambiente dentro del grupo.

“Como ha pasado en los últimos tres años, Ozzie Guillén va a venir a asesorarnos en lo deportivo, estoy muy orgulloso de que esté aquí con nosotros, con el buen ambiente que él tiene con los peloteros, muy buena relación con todos nosotros y de verdad va a ayudar mucho”.

Ozzie Guillén, manager campeón de Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago y quien funge como asesor deportivo con el conjunto poblano, dijo sentirse encantado por la forma de trabajar en la novena verde.

“Tenemos que agradecer los últimos años cómo ha jugado la institución, cosa que es bastante difícil de lograr (campeonato). Para mí ser parte de esto es un orgullo, un placer, no me gusta trabajar donde no soy bienvenido o donde mi opinión no va a contar mucho, pero me encanta la manera en la que hemos trabajado; Meléndez quiere hacer las cosas buenas para los fanáticos de los Pericos”.

Por otra parte, Jorge Flores dijo sentirse contento y honrado por llegar a uno de los equipos más importantes de la liga mexicana. También estuvo presente Kyle Drabek, lanzador derecho de 1.88 metros de estatura que nació el 8 de diciembre de 1987 en Victoria, Texas, Estados Unidos.