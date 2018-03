Pericos afina los detalles para el primer juego de pretemporada

El Club de Beisbol de los Pericos de Puebla continuó este lunes con su trabajo de pretemporada en el estadio Hermanos Serdán de cara a las dos campañas 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena verde se encuentra afinando los últimos detalles de cara a los juegos de pretemporada que darán inicio este miércoles 7 de marzo contra los Acereros de Monclova.

Al respecto, el lanzador Daniel Bloch destacó que el equipo está trabajando fuerte física y mentalmente para llegar a tope al inicio de la temporada.

“Mental y físicamente hemos estado trabajando muy fuerte y metiéndole más ganas todavía; es un buen nivel (LMB) cada vez está creciendo más, yo me siento muy bien, en el beisbol mexicano nadie pierde la esperanza de pegar un brinco. Siempre he sido abridor, pero yo estoy para lo que el equipo me ocupe”.

Asimismo, el originario de Hermosillo, Sonora, mencionó que uno de sus principales lanzamientos es el pandball, el cual explica que es uno de sus mejores pitcheos.

“Mi pitcheo es la recta, slider, curva y pandball que es el cambio que uso que es uno de mis mejores lanzamientos. El pandball es más bien como la bola de nudillos que va muerta y no sabes a qué lado va a caer”.

Por su parte, el estadounidense Mitchell Lambson se dijo contento de llegar a un equipo importante que siempre está peleando por el campeonato de liga mexicana.

“Son mis primeros días en Puebla y me gusta mucho, la gente es genial, la comida es buena y estoy en un equipo realmente bueno y estoy emocionado por ser parte del equipo”.

Este martes será el día 19 de entrenamientos de los Pericos de Puebla en el estadio Hermanos Serdán.