Descarta AET que empresas autoricen incrementos salariales de dos dígitos este año

El presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET), Fernando Mora García descartó que se autoricen aumentos salariales superiores a dos dígitos en las revisiones de los contratos colectivos con los sindicatos este año, pues se correría el riesgo de terminar con la fuente de trabajo

Por ello, llamó a los sindicatos y patrones a llegar a “acuerdos suficientes” en las negociaciones, pues en las empresas donde ya se terminaron las revisiones se autorizó entre 4.5 y 5.5 por ciento de incremento salarial.

“Algunas negociaciones ya se han cerrado, sabemos que andan entre 4.5 o 5.5 por ciento, tocando algunas prestaciones, en Wexler estamos en pláticas y hay muchas compañías que están ya en el diálogo, pero es más o menos lo que tengo de noticias”, refirió Mora García en entrevista.

El dirigente de la AET refirió que si bien el índice inflacionario fue alto en 2017, las empresas no consideran autorizar aumentos salariales de dos dígitos, “tenemos que estar en comunión entre sindicato y empresa, ya no podemos ponernos en una posición unilateral ante la globalización de lo que está pasando, debemos tener diálogo y gestionar lo que tenemos entre empresa y sindicato, o sea, no se puede pedir todo para que después tengas una empresa que no te está dando nada y termines con tu fuente de trabajo, hay que llegar a buenos acuerdos y cada empresa tomará sus decisiones”.

Mora García agregó que la mayoría de las empresas del sector automotriz asentadas en Tlaxcala aumentó su producción hasta en 10 por ciento ante los pedidos de armadoras como Volkswagen y Audi, aún con la incertidumbre que genera el tipo de cambio del peso frente al dólar.

“La industria automotriz, con el tema de Audi y el auto Tiguan de Volkswagen, la mayoría de las empresas aumentó su producción, sabemos que en la metalmecánica también arrasa la industria automotriz, entonces no veo el inicio del año mal, pero con este tema de incertidumbre de la inversión en dólares y la deuda, yo lo siento bien, esperamos que no nos pegue lo de las elecciones federales… vamos a hablar que del 8 al 10 por ciento aumentó la producción en la industria automotriz”.

El empresario también mencionó que el aumento en la producción de las empresas generó en algunos casos la ampliación de las plantillas laborales entre 5 y 7 por ciento, además de que la automatización de las empresas comienza a llegar al país, pues México aún es considerado de manufactura.

Fernando Mora dijo que las 50 empresas afiliadas a la AET generan 12 mil fuentes laborales en el estado a la fecha.