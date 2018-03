Por recorte en su gasto, ajustará Congreso algunas partidas: Corona Pérez

Debido a que el cuarto ajuste trimestral de 2017 resultó negativo, el Poder Legislativo realizará ajustes a su presupuesto de este año en el que habrán de reducir gastos no prioritarios, adelantó el vocal del Comité de Administración del Congreso local, J. Carmen Corona Pérez.

El diputado de Nueva Alianza explicó que se tendrá que reducir los gastos de alimentación que ejercen en el comedor del Poder Legislativo, así como emprender un esquema de insumos en papelería y suministro de energía eléctrica, entre otros, a fin de “implementar la racionalidad”.

Sin embargo, dejó en claro que en el Comité de Administración aún no se aborda el tema, pero consideró que el ajuste negativo del cuarto trimestre de 2017 no afectará las finanzas del Poder Legislativo, debido a las políticas y acciones de racionalidad que habrán de poner en marcha.

“Hoy tenemos menos dinero y eso afectará algunas áreas que no son sustantivas, pero que solo se ajustan. No sé, el comedor, no sé, papelería, en energía eléctrica, creo que van a ir conservando lo necesario disponible para operar con eficiencia, creo que se ajustarán en las áreas que les digo, pero no vamos a desaparecer un presupuesto para un área que sea considerada prioritaria y que tiene que ver con el funcionamiento óptimo del Congreso”, apuntó.

Contrario a lo anunciado por su homologo Nahúm Atonal Ortiz, Corona Pérez rechazó que la partida presupuestal que reciben los diputados por gestión social, en especial para apoyos de medicamentos, educación, festividades sociales y religiosas, vaya a ser donde se ajuste el gasto del Legislativo.

Lo anterior, después que la actual Legislatura aprobó aplicar una disminución de 45.9 millones de pesos a las partidas presupuestales del presente año, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que el cuarto ajuste trimestral de 2017 resultó negativo y en el caso del Congreso del estado fue de 730 mil 2.89 pesos.

“Se ajustarán gastos y se generarán los presupuestos necesarios para el funcionamiento del Congreso, pero en el presupuesto que se genera el 1 de enero de cada año ya están consideradas las ramas fundamentales para la optimización del Congreso, es decir, ya está presupuestado y lo que llegaría sería un excedente que va más allá del presupuesto y entonces a partir de que llega el excedente, se decide en qué se va a gastar o en qué se va a distribuir, pero ahora que hay un recorte tenemos que hacer las acciones necesarias para garantizar nuestro funcionamiento sin afectar lo esencial”, concluyó Corona Pérez.