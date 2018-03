Empresarios, priistas y panistas logran candidaturas en Morena a diputados locales

Al iniciar el periodo de registro de candidatos, Morena avanzó en la definición de 18 de 26 abanderados a diputados del Congreso local, para lo cual echó mano de ex priistas, ex panistas, activistas, empresarios, deportistas, así como líderes de izquierda.

Todavía no existe definición en las ocho candidaturas restantes a legisladores locales ni en las 214 postulaciones a presidentes municipales, pese a que tiene hasta el 11 de marzo para inscribirlas ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) dentro de la alianza “Juntos Haremos Historia” que formó con el PT y el Partido Encuentro Social (PES).

Si la lista no sufre cambios, Emilio Maurer, ex presidente del Club Puebla que venció al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en un litigio de expropiación, competirá por el distrito local 11 que tiene su cabecera en Puebla capital. Maurer ya conoce el territorio en el ámbito electoral debido a que disputó la presidencia municipal en 1998 bajo la bandera del PRD, contra el priista Mario Marín Torres, quien ganó los comicios.

En la lista también se encuentran los ex priistas Raymundo Atanacio Luna, quien sería registrado por el distrito 13 de Tepeaca; María del Carmen Cabrera Camacho, por el 03 de Zacatlán; y Manuel Viveros Narciso, por el 05 de Tlatlauquitepec, quienes siguieron a los ex liderazgos del tricolor Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, quienes integran la fórmula al Senado de “Juntos Haremos Historia”.

Morena además postularía a la ex directora del Instituto Poblano de la Mujer, Mónica Lara Chávez, quien ocupó ese cargo al inició del sexenio del ex gobernador del Partido Acción Nacional Rafael Moreno Valle Rosas y que ahora competirá con Morena por el distrito 17 de Puebla capital; así como al ex panista Roberto Eli Esponda Islas, quien fue suplente del legislador de Nueva Alianza Héctor Alonso Granados.

Otros de los empresarios que figura en la lista de candidatos es José Luis González Acosta del giro de centros comerciales, quien competiría en el distrito 10 de Puebla, así como Olga Lucía Romero Garcicrespo en el 25 de Tehuacán, mientras Yadira Lira Navarro, máxima exponente del karate en México, disputaría una curul en el distrito 11, de la capital.

Los perfiles de izquierda que encontraron cobijo en Morena

De los liderazgos que se formaron en Morena y que lo representarán en el proceso electoral se encuentra la brigadista Vianey García Romero, en el distrito 08 de Huejotzingo; así como la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Leonor Vargas Gallegos, en el distrito 09 del municipio de Puebla.

En tanto, la candidatura del distrito 01 de Xicotepec se entregó a Minerva Castillo Lafarja, madre del coordinador distrital federal del PT en la zona, Julio César Cruz Márquez Castillo, mientras la de Ciudad Serdán, identificado como el distrito 14, se entregó a Valentín Medel Hernández, militante de ese partido de izquierda que funge como presidente municipal de Chilchotla.

Arturo de Rosas Cuevas forma parte de los perfiles de izquierda considerados en la lista de abanderados de la alianza “Juntos Haremos Historia”, ya que fungió como presidente municipal de Atzitzintla con el respaldo del PRD en el trienio 2011–2014 y ahora será abanderado de Morena–PT–PES en el distrito 15 de Tecamachalco.

En Cholula, distrito local 18, la abanderada sería Tonantzin Fernández Díaz, líder comunitaria y defensora del agua originaria de Tlaxcalancingo; en Izúcar de Matamoros el integrante de El Barzón, Noé Ramos Ramírez; en Ajalpan Julio Miguel Huerta, quien fue secretario particular del ex presidente municipal de la cabecera distrital, el priista Gustavo Salomón Lara Torres.