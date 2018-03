Contrata TCA personal para cumplir con la protección de datos personales y archivos

El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Miguel Ángel Tlapale Hernández reveló que este año se contrataron seis personas para cubrir las necesidades de este organismo en las áreas de conciliación, amparo, acceso a la información pública y mantenimiento.

Para 2018, el TCA ejerce un presupuesto de 11 millones 560 mil 804.58 pesos, lo cual le ha dado la posibilidad de contratar seis trabajadores y si bien todas las áreas son fundamentales en la operación de este tribunal, una a la que se le dará atención es la relacionada con el acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, refirió el funcionario.

“Al inicio de mi administración no contábamos con absolutamente nada en este tema, solo había una persona que se encargaba del acceso a la información pública y ahorita se fortaleció porque está el tema de acceso a la información, de protección de datos personales y de archivos. Para esta administración es importante cumplir con nuestras obligaciones y respetar la ley”, ahondó Tlapale Hernández.

Explicó que ya se cuenta con el portal de transparencia del TCA, en virtud de que se fortaleció la página de internet que no se había actualizado desde 2013, “ahorita ya está todo subido, hemos hecho un trabajo en esa área para cumplir con la normatividad, pues ese es un tema importante porque ahora las multas son personales”.

En el sitio de internet del TCA también se suben las actas de sesión, el organigrama y todo lo que por disposición de ley está obligado este organismo.

De manera paralela, las dos personas de esta área se capacitan en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) en el tema de archivos, ya que se requiere de un procedimiento muy riguroso y este aspecto nunca se había atendido en el TCA.

“Por ley, tenemos obligación de resguardar 10 años los archivos y a partir de la capacitación del personal vamos a ver cuántos expedientes ya cumplen ese tiempo para depurar lo que ya no tiene ninguna actividad. Además, tenemos problemas de espacio y es prioritario atender este rubro, en la Oficialía de Partes hay un área separada de los archivos muertos que no se han depurado porque no se ha dado el tratamiento correspondiente a ese tipo de expedientes”, refirió.