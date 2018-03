Evidencia PGJE falta de capacitación en la forma de investigar feminicidios: CMU

Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), aseveró que la investigación inicial de asesinatos de mujeres como homicidios dolosos, en lugar de registrarlos como feminicidios, evidencia la falta de capacitación en personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La activista refirió que las autoridades mencionan que se aplican protocolos para la indagación de crímenes cometidos con crueldad hacia la población femenina, pero en la práctica no es así, por lo que remarcó que no se pueden omitir acciones creadas no solo a nivel nacional, sino también internacional, las cuales permiten averiguarlos de manera adecuada, para que no queden impunes.

Criticó que la PGJE señale que los asesinatos de mujeres primero son investigados como homicidios dolosos, para después determinar si se trata o no de un feminicidio.

“Sin embargo, desde hace un par de años se ha establecido que en términos de género esos hechos se tienen que investigar primero como feminicidios y en el camino, en todo caso, descartarlos”, subrayó Edith Méndez.

En general –apuntó-, existe mucha falta de capacitación en delitos por razones de género y también hay poca voluntad política, pues se habla de la formación a servidores públicos en cuanto a este tema, sin embargo, en la práctica “no tienen ni el mínimo conocimiento para entender qué es la violencia, cómo se ejerce y cómo trabajar en atención integral”.

Citó que un ejemplo de estas deficiencias es el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (Cejum), “pero sobre todo de las personas encargadas de sancionar” los ilícitos contra este sector, ya que no los castigan.

Cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no emitan sentencia alguna por feminicidio, pues “muchas familias siguen sin tener acceso a la justicia y muchas han quedado sin recibir la reparación del daño”.

Acentuó que el CMU dará seguimiento a este asunto y afirmó que no es una cuestión “de señalar, de pelea o de lucha, sino de seguir incitando a las autoridades a que entiendan cómo está la problemática, que sus acciones no son suficientes”.

Reiteró que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 (elaborado por el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez para aplicarlo durante esta administración) “quedó muy vago, general y pobre en términos de violencia e igualdad”. Méndez Ahuactzin recalcó que frente a esta situación, el CMU persistirá en su exigencia “de que se hagan efectivas las medidas de protección a las mujeres”.