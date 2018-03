Piden empresarios a candidatos aceptar seguridad ofrecida por gobierno

Aceptar la seguridad, pese a que pudiera interpretarse como espionaje, ofrecida por el gobierno estatal, pidieron el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a los partidos políticos, luego del asesinato de Aarón Varela Martínez, precandidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan.

Cabe recordar que la autoridad estatal ofreció, a través de la secretaria General de Gobierno, acompañamiento policiaco a quienes contenderán en la elección del 1 de julio próximo.

Al respecto, César Bonilla Yunes, presidente del COE, consideró que los contendientes deben estar conscientes de que al contar con vigilancia no solo los cuidan a ellos, sino también a los ciudadanos que acudirán a reuniones proselitistas.

“Si hay alguna persona que puede ser blanco de algún ilícito de este tipo de asesinatos, aunque no quieran, estamos hablando de seguridad pública. No nada mas exponen la vida de ellos, también balaceras que pueden herir a cualquier otro ciudadano que nada tiene que ver con los intereses políticos. Quieran o no, los candidatos sí se debe reforzar la seguridad en torno a las actividades de todas estas personas, sobre todo en esta campaña”.

Sin embargo, Bonilla Yunes consideró que el asesinato del político enciende un foco amarillo en la entidad, por lo que es importante que además de cuidar de los contendientes, se refuerce la seguridad en todo el estado.

Reconoció que es un hecho que preocupa a los empresarios, aun cuando fuera derivado de la inseguridad publica que hay en el estado, pero todavía más si se comprueba que está relacionado con el proceso electoral.

En el mismo tema, Carlos Montiel Solana presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió al gobierno garantizar que no se presenten más atentados contra quienes participan en el proceso electoral del presente año.

Pero también pidió a los abanderados de los partidos políticos no desdeñar la ayuda gubernamental, aunque coincidió en que en algún momento si podría malinterpretarse el acompañamiento policial como una situación de espionaje.

Abundo que este crimen no enciende los focos rojos, toda vez que hay que averiguar los motivos por los que Aarón Varela fue privado de la vida, y si fue por su condición de precandidato, entonces sí encendería las alertas en el estado.

“Los motivos por los cuales ocurrió este asesinato, desde luego igual que, en términos de la muerte de una persona, en términos de no poder ignorar un asunto de esta naturaleza; pero no quiere decir que haya problemas o que habría un ambiente perjudicial de cara a las elecciones”.

Para garantizar que durante campaña no hay más ataques como el que sufrió el morenista, dijo que deberían considerarse la aplicación de medidas adicionales en la entidad.

Montiel Solana declaró que no podría recomendar algunas, ya que deben ser las mismas autoridades las encargadas de analizar las opciones y aplicar las mas efectivas.

Cabe recordar que a partir del 29 de abril inician las campañas de candidatos a la gubernatura de Puebla, a partir de esa fecha la secretaría de Gobierno aplicará un protocolo de protección a los abanderados de cualquier partido.

Así lo adelantó en días pasado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno, indicó que este mecanismo aplicará también para quienes buscan llegar a presidencias municipales y diputaciones.

Si alguno de los participantes requiere alguna medida adicional debe haber la petición a través de los partidos políticos de los que forman parte.