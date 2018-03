Titular del Cobat incurre en doble discurso y en irregularidades: Lima

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat), Héctor Fernando Lima Hernández acusó a la titular del subsistema, Silvia Josefina Millán López, de incurrir en doble discurso y en diversas irregularidades en su gestión, por lo que no descartó la posibilidad de exigir la destitución de la funcionaria.

En tanto, personal docente de los 24 planteles Cobat –con una matrícula total de 15 mil alumnos– inició este jueves un paro técnico, el cual, advirtió el líder sindical, mantendrán hasta que la funcionaria dé cumplimiento al pago de diversas prestaciones correspondientes a 2017, así como el respeto al contrato colectivo de trabajo vigente y que detenga el acoso laboral que comenten coordinadores sectoriales del subsistema.

En rueda de prensa, Lima Hernández denunció presuntas acciones cometidas por la directora general que dañan los derechos laborales contemplados en el contrato colectivo de trabajo. Indicó que estas demandas ya han sido expuestas de manera oral y escrita a Millán López en diversas reuniones, pero

Los puntos exigidos por la dirigencia sindical del Stacobat son la reintegración del descuento realizado indebidamente a cada uno de los docentes en el pago de aguinaldo correspondiente al año 2017. “La retención, según ella, la hizo basada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin embargo, yo le expuse la exención que tenemos derecho en esas prestaciones, pero no nos hizo caso”, comentó el líder sindical.

Abundó que las retenciones indebidas hechas a los 900 agremiados a esta organización ascienden a alrededor de 4 millones de pesos.

Lima Hernández observó que los descuentos aplicados a los docentes del Cobat, obedece a la falta de liquidez que enfrenta el Colegio, pero “esa no es nuestra parte, en algunos compañeros se les retuvieron 12 mil, 11 mil, 9 mil pesos. A pesar de que yo le llevé el argumento, hizo caso omiso, obvio que los compañeros se pongan en paro técnico solicitando sus derechos”.

Otra demanda es el pago de los 16 días de salario convencional a los profesores que no hayan incurrido en faltas de asistencia, ni retardos injustificados durante el año; en este caso, el líder sindical aseguró que este pago debió haberse cubierto desde el 15 de diciembre pasado.

Asimismo, el pago de la prestación de despensa a los docentes laboratoristas de las materias de Inglés y de Informática, así como el pago de finiquito a los profesores jubilados en los años 2015, 2016 y 2018. En este caso, el dirigente, aseguró que el monto que debe ser cubierto a este personal es por la cantidad de 900 pesos, pero solamente les aportan 168.

Otras exigencias son el respeto a la libertad de cátedra y a la ética profesional de los profesores, ya que las autoridades han recurrido al acoso laboral mediante algunos directivos de plantel y coordinadores del subsistema. En este punto, la exigencia también es la destitución inmediata de las personas que fungen como coordinadores sectoriales.

Lima Hernández demandó que se respeten las fechas de pago de los salarios de sus representados en cada una de las quincenas, pues “la directora administrativa parece que no entiende, le hemos pedido que de manera puntual haga los pagos completos y a tiempo, pero no lo hace. Cómo quiere que en el Cobat tengamos una calidad educativa, nosotros estamos comprometidos con la calidad educativa, pero cómo se va a dar si no tenemos estas atenciones”.

Ante ello y como estrategia para que la directora general dé respuesta a estos planteamientos, Lima Hernández informó que su dirigencia acordó no iniciar las mesas de trabajo para la revisión salarial y del contrato colectivo de trabajo 2018-2020, para lo cual se estableció como fecha para el estallamiento de la huelga el próximo 20 de marzo.

“Tenemos seis días, si la directora no acata, no obedece, no gestiona, por qué se espanta de lo que le toca a ella gestionar, el 20 de marzo nos iremos a huelga permanentemente. Ni modo, los estudiantes son los que pagarán los platos rotos, indebidamente, injustamente, porque a nosotros nos va a lastimar mucho también, porque estamos comprometidos con la calidad educativa, pero no nos deja opciones la Dirección General”.