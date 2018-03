Como reza el título de esta columna, el ambiente que vivimos en este momento está verdaderamente enrarecido. Lo peor del asunto, es que las elecciones de este año harán verdaderamente poco para despejar semejante contaminación… los candidatos de partido e independientes no garantizan nada… ¿cómo podrían hacerlo?, si la podredumbre de nuestro sistema extiende sus raíces profundamente en nuestra historia, no solo la reciente, sino en el pasado remoto, allá hasta la Colonia y a la primera centuria de nuestro México independiente. Pero no vayamos tan lejos, tenemos un ejemplo claro en el pasado reciente. La auténtica cloaca veracruzana evidenciada en un reportaje del periódico español El País en recientes fechas, aquella de los escuadrones de la muerte pertenecientes a la fuerza policiaca de esa demarcación y que de 2013 a 2016, según indicios de la investigación, habría torturado, ejecutado y desaparecido a más de 200 jóvenes de entre 16 y 32 años por presuntamente ser “zetas”. Según informa el reportaje del diario español “La política de seguridad de uno de los Estados más violentos del país tenía dos patas: ‘Una oficial, pública y convencional, y otra ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada’, según la fiscalía. Para ello se crearon dos escuadrones clandestinos dentro de la policía que trabajaban de forma piramidal y metódica en la desaparición de personas a las órdenes del temido Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El primer grupo, la Fuerza de Reacción, se encargaba de localizar a los sospechosos, detenerlos y obtener la mayor información posible mediante la tortura y el abuso sexual. Posteriormente, los entregaba a un segundo grupo llamado Fuerza Especial, formado por ex militares conocidos como Los fieles. Un destacamento de élite nunca reconocido oficialmente y dotado con las mejores armas y vehículos. El segundo grupo recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia, donde continuaban las torturas hasta que finalmente desaparecían los cuerpos”. La fiscalía actual del estado, ya no en manos del nefasto ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ha detenido ya a numerosos implicados y tiene ya comprobados los casos de 15 personas. Es importante dejar en claro, que el grupo operaba desde antes de Duarte, aparentemente desde el gobierno de Fidel Herrera.

Por otro lado, los feminicidios se siguen sucediendo en un país donde el acoso sexual por fin es noticia, aunque para ello hayan tenido que surgir las voces de las famosas. Y sí, con todo y las equivocaciones, muy lamentables todas ellas –la de Sabina Berman fue ejemplar, no se puede negar–, es necesario reconocer que se trata de un problema cultural y social que tiene larga raigambre en nuestro México querido, misógino, racista y discriminador. Claro está que muchos varones y féminas reproductores y reproductoras del modelo machista, se han dedicado a torpedear por todos lados, de frente y a través de la comodidad de las redes sociales, a las personas que han decidido acometer la denuncia, aunque sea mediática, de sus acosadores. No importa si hubo consentimiento –generalmente condicionado al trabajo, la seguridad o la vida misma–, si la víctima vestía provocativamente, si se tardó años en hablar de su caso o cualquier otro pretexto idiota que se le pueda ocurrir al conservadurismo más recalcitrante, el hecho es que el acoso, el abuso sexual y la violación, son de los flagelos más nefastos que ha dado nuestra preciosa humanidad. “En tres años, –según un reportaje de Animal Político publicado en enero pasado– de 2015 a 2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México. El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer por primera vez datos sobre incidencia delictiva con perspectiva de género. En 2015 fueron contabilizadas 389 carpetas por el presunto delito de feminicidio (el asesinato de una mujer por razones de género); 580 casos en 2016, y en 2017 un total de 671. Si se compara la cifra de 2017 con la de 2015, el aumento es de 72 por ciento”.

Como se ve, las cosas en el país están por los suelos. Si a eso le sumamos el retraso de la Federación para entregar el presupuesto a las universidades, entre ellas la UAP, seguramente debido a la elección que se avecina, vemos claramente que el problema es de prioridades. Se prioriza lo económico sobre lo social y lo electoral sobre la seguridad y la educación. Y mientras los poderosos se reparten el pastel, nuestra sociedad es depredada por cuanto malandro exista, incluidos los que se encuentran en el poder mismo como evidencia el caso de Veracruz. Siguiendo este caso, el reportaje de El País dice que en “los últimos cinco años se han denunciado 3 mil 600 desapariciones y se han abierto más de 300 fosas clandestinas. Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se han encontrado 280 cráneos. En la investigación de la fiscalía hay un nombre que se repite una y otra vez a lo largo de 35 tomos: Arturo Bermúdez Zurita. Hasta que el gobernador Fidel Herrera (2004–2010) lo nombró director del centro de control C4, Bermúdez era solo un prepotente empresario amigo de poderosos y dueño de hoteles y compañías de seguridad”. Lo dicho, el ambiente está enrarecido y a la fecha, vemos poca claridad por parte de los candidatos con respecto a estos temas. ¿Serán prioritarios? ¿Acabarán en algún momento, o simplemente nos tenemos que acostumbrar?