Con programas como Intersección que atiende a artistas jóvenes, anuncia la AFP su programación cultural

Proyectos como Intersección, el programa de exposiciones de la Alianza Francesa de Puebla (AFP) respondieron a un momento particular: cuando en la ciudad cerraban espacios de exhibición a causa de las políticas gubernamentales.

En ese momento, expuso Adriana García González, coordinadora de Cultura, había algunos espacios dirigidos a artistas de amplia y mediana trayectoria, pero pocos -acaso ninguno- pensado para creadores jóvenes emergentes.

“Había una brecha, una laguna no ocupada para los jóvenes artistas que salían de las universidades. No había opciones ni espacios. Sí había colectivos pero no contaban con las condiciones físicas y arquitectónicas para asegurar la correcta exposición de la obra”, confió la promotora cultural.