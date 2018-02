EXGOBERNADORES. PARA MANTENER EL PRI EN MÉXICO Y TLAXCALA

Exgobernadores son nombrados como coordinadores de las circunscripciones para mantener el PRI en México y Tlaxcala. A nivel local esto provoca algunos damnificados. Una parte importante de priistas que se fue en 1998 y 2004, está respondiendo al llamado.

La experiencia de la alternancia tiene un resultado insólito en la entidad. Las elecciones concurrentes 2018, particularmente la de la Presidencia de la República: reúne a dos viejos adversarios locales.

Las diferencias entre Paredes Rangel y González Zarur fueron evidentes a lo largo de su carrera política. Integrantes del equipo de la primera disputaron, desde el PRD y el PAN, la gubernatura al PRI. Y la ganaron.

En la elección local 2016 reaparecen los operadores políticos. En el equipo de una añeja priista que disputa el Poder Ejecutivo por el PRD. No logra repetir el ejercicio de 1998. Eso le lleva a dar un nuevo brinco, ahora hacia Morena.

Las experiencias registradas en las filas del priismo tlaxcalteca entre 1998 y 2016 dejan correr la especie de que varios de los operadores trabajarían por la candidatura de Morena. Pero una vez asegurada la plurinominal, no se requieren.

Aunque han sido designados para coordinar las circunscripciones III y V, no podrán dejar pasar lo que ocurra en su terruño. González Zarur y Paredes Rangel están obligados a poner atención al priismo local.

En el distrito 01 va el vástago del exgobernador, en el 03 local una alineación de la exgobernadora y en el distrito federal 03 la hija del ex líder del SNTE. Por lo que tendrán que mover la estructura que tengan para garantizar el triunfo.

No se pueden dar el lujo de perder. No les queda más que poner a trabajar a todos los viejos priistas fuera y dentro del estado. Lo que sin duda impactará negativamente en la candidata de Morena. A quien ya no le importa el resultado del distrito. Exgobernadores.