“Las circunstancias cambian”, dijo Rivera al desdeñar pasado marinista de candidata del PAN al Senado

Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, defendió la postulación al Senado de la República de Nadia Navarro Acevedo por Acción Nacional, ex marinista que desplazó de esa posición a los liderazgos tradicionales del albiazul.

Al mismo tiempo, pidió al partido de derecha incluir en las listas de abanderados a los panistas de larga trayectoria que han denunciado preferencia por cuadros ajenos al albiazul.

En particular, abogó por el ex senador Humberto Aguilar Coronado y el ex dirigente estatal Rafael Micalco Méndez, quienes buscaron la candidatura a la Cámara Alta.

“Así como se incluye a Nadia también es importante seguir incluyendo a otros liderazgos como Humberto Aguilar y Rafael Micalco”, enfatizó.

Sobre los vínculos de la aspirante con el marinismo, manifestó: “no tengo los datos precisos de cuándo apoyó o no apoyó, yo nada más vi una foto, desconozco esa trayectoria de apoyo, lo que te diré es que las propias circunstancias cambian, las propias circunstancias políticas y las decisiones de las trayectorias personales cambian y cada quien tendrá que argumentar la decisión por la cual participa en esta trinchera”.

Los años me permitieron distinguir, alega Nadia Navarro

Nadia Navarro, encabeza el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) y es integrante de Pacto Social de Integración, fuerza aliada del PAN, encabeza la primera posición de la fórmula al Senado, lo que prácticamente le garantiza un escaño.

Ayer, se difundió en redes sociales una foto donde la candidata del PAN comparte escena con el priista Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla que protagonizó el escándalo de Lydia Cacho en 2006.

La aspirante al Senado emitió un posicionamiento en su cuenta de Twitter, donde no negó el vínculo con ese liderazgo del Revolucionario Institucional.

“Siempre me he manejado con transparencia, mi vida profesional es totalmente pública y no tengo nada que esconder. Los años siempre nos permiten distinguir quién está comprometido con Puebla y quién no”, expresó.