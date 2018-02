Aurelio de los Reyes: el FIC Silente es necesario porque aborda lo pasado y lo actual del cine mudo

El reconocido historiador Aurelio de los Reyes García Rojas (Aguascalientes, Aguascalientes, 3 de agosto de 1942), estimó que esfuerzos como el Festival Internacional de Cine (FIC) Silente que organizan un grupo de jóvenes en Puebla es un proyecto “necesario”. Lo es, dijo durante su participación en el primer Coloquio internacional de cine silente que se realizó días atrás, por la amplitud con que sus organizadores vieron al cine mudo, pues lo abordan lo mismo en el pasado que en lo contemporáneo.

Al FIC silente, el premio nacional de Ciencias y artes 2016 asistió para impartir la conferencia Eisenstein en México, sobre el paso, la estadía y el legado del realizador ruso Serguei Mijailovich Eisenstein entre 1930 y 1932, tras el rechazo de Hollywood a dos de sus proyectos cinematográficos y la promesa de Grigory Alexandrov y Eduard Tissé a intentar rodar una película.

Advirtió que dicha plática refería al trabajo de investigación que ocuparía el capítulo final del libro Historia del cine mudo en México, algo que no sucedió porque ésta creció y él conoció a personas “que me abrieron el camino a Moscú”, hacia los archivos de Arte y Literatura, del Museo de Pushkin y la Biblioteca de Lenin.

“Hay versiones que indican que a Eisenstein le llamó la atención México por el tema de la muerte, que descubrió en un reportaje publicado en una revista alemana que decía que los mexicanos nos reímos de ella”, expuso De los Reyes.

Acotó que de Rusia, Eisenstein salió hacia EU para llegar a Nueva York, ciudad que lo abrumó y lo hizo partir hacia Los Ángeles, donde consiguió una “casa con aire mexicano”, pues conservaba la intención de filmar algo referente al país, también animado por el poeta Vladimir Maiakovski.

No obstante, refirió el acreedor a premios como el Premio Jean Mitry en 2014, el realizador ruso rentó un auto de Hollywood para Tijuana, ciudad que lo desencantó haciendo que “México se le borrara de la mente” por un tiempo.

Por fin, tras la ruptura con Hollywood una “ciudad que se le volvió desafiante” y con la presión del gobierno de Stalin para que regresara a su país natal, Eisenstein optó por viajar hacia México, el cual “era un mercado importante para el consumo del cine estadunidense”.

De los Reyes García Rojas dijo que, animado por el novelista estadounidense Upton Sinclair, quien le fijó 25 mil dólares para el rodaje en México, decidió grabar la que sería su legado para el país: ¡Qué viva México!, un filme de cuatro episodios –Sandunga, Fiesta, Maguey y Soldadera–, más un prólogo y un epílogo –Día de muertos.

Acotó que Eisenstein, un hombre “hiriente, despótico, insoportable y narcisista como lo demuestran sus cartas”, abrevó lo mismo en la literatura que en la plástica mexicana para construir este filme, y que ello se refleja en sus archivos resguardados en Moscú.

Ahí, en el que fuera su apartamento y gracias a la conservación que hiciera Pera Attasheva, quien fuera su secretaria, asistente y su esposa por acuerdo en común, se resguardan materiales diversos: ex votos realizados por Frida Kahlo; varios fotogramas de la Revolución Mexicana; ejemplares de libros como Here comes Pancho Villa, de Louis Stevens, Los ídolos detrás de los altares, de Anita Brenner, una traducción de Los de abajo de Mariano Azuela.

Asimismo, obtuvo reproducciones de murales de Roberto Montenegro, pinturas de José Clemente Orozco y grabados de José Guadalupe Posada aparecidos en diversas publicaciones, entre otros materiales como artesanías y objetos utilitarios mexicanos.

“(Miguel) Covarrubias le ayudó a recuperar la temática de su filme. Ya no serían solamente Orozco, Posada o (el fotógrafo estadunidense Edward) Weston. La película quedaría así: el prólogo, al muralista David Alfaro Siqueiros; Sandunga, al francés Jean Charlot; Fiesta, al pintor Francisco de Goya; Maguey, al mexicano Diego Rivera; Soldadera, a José Clemente Orozco, y el epílogo Día de muertos, a José Guadalupe Posada”, concluyó Aurelio de los Reyes, quien fue homenajeado en 2016, durante la primera edición del FIC Silente.