Ampliará Cambrón su periodo de licencia al cargo de presiente del PRD

Debido a que aún no se define a los candidatos de la coalición por México al Frente al Senado de la República por Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria solicitó una extensión de 15 días más a su solicitud de licencia a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevista vía telefónica, explicó que su determinación obedece a que forma parte de las mesas de negociación en las que la dirigencia del sol azteca dirime la postulación entre Gelacio Montiel Fuentes, Alberto Amaro Corona y Santiago Sesín Maldonado, pero ante la falta de acuerdos en la materia su licencia se extenderá.

“Voy a solicitar una extensión de licencia de otros 15 días porque aún estoy esperando a que haya definiciones en el tema nacional, pues como sabes se está discutiendo el tema del Senado y soy parte de las mesas de esta definición, entonces lo que hemos valorado en el equipo es que vamos a esperar un poco para decidir si regreso o no a la presidencia para terminar el periodo”, explicó.

Cambrón Soria explicó que una vez que definan a los candidatos al Senado de la Republica por Tlaxcala de la coalición por México al Frente, esperará también las indicaciones de su dirigencia nacional para definir su reincorporación al Comité Ejecutivo Estatal del PRD, ello luego de que no fuera integrado a la lista de candidatos plurinominales de la cuarta circunscripción federal.

“Soy parte de un equipo nacional y dentro del equipo nacional tengo una responsabilidad, tengo tareas que me asignaron y necesito solventar esas tareas antes de tomar una decisión, es decir aun no defino si voy a regresar o no. Una vez que se venza ese periodo decido si regreso, lo extiendo o presentó una solicitud definitiva, espero indicaciones de mi dirigencia”, puntualizó.