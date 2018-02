3 mil personas quedaron fuera de padrón de viviendas afectadas: delegado de Sedatu

La reconstrucción emprendida después del sismo del 19 de septiembre de 2017 ha estado marcada por inconsistencias que han dejado fuera del censo a algunos afectados o que quienes lo están no reciban aún el recurso que les corresponde, admitió Juan Manuel López Arroyo, delegado de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En Puebla fueron 28 mil 345 viviendas afectadas, de las cuales 5 mil 638 fueron declaradas pérdidas total y el resto con daños parciales; hasta el momento han se ha entregado 95 por ciento de las tarjetas con los recursos para intervenir los inmuebles.

Pero en este proceso ha habido deficiencias. La primera de ella radica en que 3 mil personas, de las cuales 44 perdieron sus casas, pese a que declararon ante la Sedatu, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) o en presidencias municipales haber registrado daños en sus viviendas; no fueron censadas.

Ellas ya no recibirán recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), como el resto de los damnificados, sino que serán a atendidas a través de programas normales de las dependencias señaladas a fin de que se les construyan casas o se les entreguen materiales de construcción.

La segunda afectó a 300 personas que fueron censadas, 64 de ellas perdieron los inmuebles en los que habitaban; contaban con folio, pero no fueron incluidas en el padrón.

Juan Manuel López Arroyo atribuyó este problema a fallas humanas o técnicas en la conformación del listado de afectados.

La tercera inconsistencia se refiere a equivocaciones en la catalogación de daños, ya que algunos afectados recibieron tarjetas de daño parcial cuando su afectación es total.

“Tenemos que hacer una modificación no nada más técnica, en cuanto al tipo de daño, tenemos que identificarlo, tenemos que justificar, tenemos que avalarlo vía Protección Civil, también financieramente porque no estamos recibiendo ni un peso más por estas modificaciones”

Un cuarto problema deriva de 5 por ciento de tarjetas que restan por entregar, ya que corresponden a personas que no viven en el estado de Puebla, por lo que están buscando cambiar al titular de los plásticos bancarios para que se puedan hacer los depósitos respectivos.

Una inconsistencia más surgió a partir de quejas de afectados que denunciaron que sus tarjetas no tenían fondos o estaban incompletos, además de que hay 40 casos en los que los titulares no pudieron activarlas, pero en la reconstrucción también se han presentado otros obstáculos, como el encarecimiento de materiales y de mano de obra, además de escasez de esta última.

Juan Manuel López Arroyo comentó que particularmente en la zona de Atlixco se han registrado un aumento de precios de grava y arena; agregó que el cemento también ha incrementado, pero no en gran medida.

“No hay tanto problema porque obedece a un cámara nacional; si bien no obedece a precios contralados, sí se les puede decir: oye no te pases”.

Asimismo, la disponibilidad de albañiles se ha reducido debido a que muchos de ellos están ahora dedicados a actividades agrícolas porque inicia la temporada de siembra, y los que están disponibles también encarecieron sus servicios.

El delegado de Sedatu informó que hasta ahora 68 por ciento de las viviendas afectadas está en proceso de reconstrucción, aunque admitió que hay algunos atrasos de las mismas Agencias Productoras de Vivienda (APV) contratadas por los damnificados y porque en ocasiones los albañiles no se presentan a trabajar.

Llama la atención que en esta etapa del proceso las personas no están obligadas a invertir todo el recurso en levantar o reparar sus casas, sino que pueden destinarlo a otros gastos que no están relacionados con la construcción, aunque no es recomendable.

“En su libre albedrío podrán dedicarlo a lo que quieran, desde hacer la fiesta de XV años de su hija hasta empezar a construir o contratar una empresa constructora”.

Por último, confirmó que no será en marzo cuando se concluya el proceso de reconstrucción, tal como se consideró en un principio; estimó que será hasta junio cuando probablemente se registre un avance de 85 por ciento.