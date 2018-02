Existen dos percepciones de inseguridad en Teolocholco: edil

El edil de Teolocholco, Gelacio Sánchez Juárez reconoció que el papel que se le ha adjudicado a este municipio de ser uno de los “más tranquilos” difiere mucho de la percepción que tiene la ciudadanía en el sentido de que es alto el índice de inseguridad en esta Comuna.







“En el papel somos uno de los municipios más tranquilos, de acuerdo a las estadísticas, pero la sociedad percibe otras cosas, aunque mientras no vengan a denunciar los hechos, nosotros no podemos actuar, tenemos muy limitadas las acciones, porque sólo podemos ejercer acciones administrativas en esa materia, ayudamos no ejecutamos”.

Sin embargo, lamentó que la gente no denuncie los casos para que se integren a las estadísticas oficiales y se apliquen las medidas necesarias para combatir los delitos, además observó que la falta de denuncia provoca que los presuntos responsables sean liberados casi de manera inmediata.

Ante ello, Sánchez Juárez convocó a la población a que “cuando suceda algo venga y denuncie”, con la finalidad de que su administración actúe para inhibir la comisión de actos delictivos en esta demarcación.

Reconoció que el municipio de Teolocholco sí registra incidentes delictivos, sin embargo, cuando se detienen a los presuntos responsables no se llega a completar el proceso, pues “al final del día dejan libres a las personas porque no hay quien acuse oficialmente, si son altos los índices a nosotros se nos complica registrarlos porque no hay denuncia”.

De acuerdo con el alcalde, el delito de mayor incidencia en esta Comuna era el robo de autopartes, principalmente entre los meses de julio y agosto del año pasado cuando se elevaron los casos, pero se pusieron en marcha acciones que permitieron disminuir en un 70 por ciento el número de hechos.

Por otro lado, Sánchez Juárez informó que este Comuna cuenta con 28 policías, pero no precisó cuántos de ellos ya están certificados o han cubierto los exámenes de control y confianza.

“Están en cursos porque lo que nos piden es que la mayoría tenga preparatoria y esto es un tema delicado, porque no puedo mandar a todos mis policías si no cuentan con ese grado de estudios, sólo seis cuentan con la preparatoria, además tres personas tienen los exámenes de control y confianza, al resto se les está dando la oportunidad de acreditar el bachillerato”.

Comentó que el ayuntamiento firmó convenios con las policías estatal y federal y con la Gendarmería para labores de vigilancia, además aplica estrategias como vecino vigilante y rondines para inhibir los delitos.