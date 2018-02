Este martes definen diputados a titular del Órgano Interno de Control del ITE

De no haber cambios, este martes el pleno del Congreso local someterá a votación la terna para nombrar al próximo titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para el periodo del 1 de marzo de este año al 30 de noviembre de 2021.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), el perredista Adrián Xochitemo Pedraza confió en que a diferencia de la ocasión pasada, cuando declararon desierto el proceso porque no llegaron a los consensos de elección, ahora sí uno de los aspirantes logre obtener el respaldo de la mayoría de los diputados que integran la Legislatura.

“La finalidad ahorita es que no nos atoremos, es decir, la idea es que se apruebe la integración de la terna e ir en una dinámica y lo tenemos que definir el martes, este martes se subirá la terna y ya el pleno sería quien defina a la mejor propuesta”, refirió el también presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

Son 13 los aspirantes que participan en el proceso de elección del nuevo titular del Órgano Interno de Control del ITE, quienes de acuerdo con la convocatoria fueron entrevistados por los diputados y presentaron un ensayo en materia de fiscalización.

Se trata de Jorge Miguel Martínez Mendoza, Mercedes Pérez Zempoalteca, Julián José Velázquez Nava y José Marcial Flores Gómez; el ex subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sergio Caballero Espino; el ex director administrativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Enrique Huitrón Sánchez; la ex empleada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Congreso local, Julieta Sánchez Rojas.

Además de Patricia Antonieta González Rojas; el ex tesorero de Ixtacuixtla, José Luis Gallegos Cano; el ex regidor del ayuntamiento de Tlaxcala, Fernando Jarek Zamora González; Manuel Ruiz Aguilera, Beatriz Gheno Meza y José Mario Aurelio Sánchez.

Lo anterior, después que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso realizó un primer proceso de selección del nuevo funcionario del ITE, sin embargo, ninguno de los aspirantes que integraron la terna presentada ante el pleno, alcanzó la aprobación de las dos terceras partes de los diputados en dos rondas de votación efectuadas, por lo que se declaró desierto el proceso y se ordenó realizar uno nuevo.

De los 13 candidatos que ahora participan, cuatro se registraron en el primer proceso, por lo que confiaron en que este martes ya exista una definición al respecto.