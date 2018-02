Planteará UMUN mecanismos para mayor protección a infantes migrantes

Sergio Luna Cuatlapantzi, director de Un Mundo Una Nación (UMUN), informó que esta organización civil buscará el establecimiento de mecanismos ágiles y acciones conjuntas con instituciones, para la protección de infantes y adolescentes migrantes no acompañados a su paso por territorio tlaxcalteca.

Recordó que de la totalidad de personas que recibe el albergue “La Sagrada Familia” de Apizaco, aproximadamente seis por ciento corresponde a menores de edad, por lo que es necesario un acercamiento con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tanto estatal como municipal y con la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.

La finalidad es establecer “mecanismos ágiles, para que en momento determinado se emprendan acciones conjuntas para la protección” de este sector que arriba a territorio tlaxcalteca, sin la compañía de un adulto.

“Son situaciones que vamos a atender en los próximos meses, pues la edad promedio de estas personas migrantes que llegan al albergue es de entre 11 y 17 años”.

Sergio Luna Cuatlapantzi remarcó que un adolescente o niño no acompañado es aquel que viaja sin sus padres o de al menos uno de ellos. En ocasiones lo hacen solos o con un amigo, pero hay casos en que ellos ya no quieren continuar (su ruta hacia el norte), pero no saben bien a bien qué hacer”.

Agregó que se ha tratado de implementar algunas acciones, para conseguir “su máxima protección”, porque muchos de ellos no quieren regresar a su país, “aunque quieran no pueden por la misma situación de violencia de la que huyen”.

Dijo que con base en el marco legal vigente, tanto en el estado como a nivel federal, tienen derecho al no retorno, a que se les considere como sujetos de protección internacional, a través de refugio, “en fin cada asunto tiene cierta particularidad”.

Pero actualmente la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF municipal y estatal deben atender estos casos. Mencionó que el albergue para migrantes tiene la obligación de enfrentarlos, sobre todo informar a las autoridades para que sean ellas quienes procuren resguardo.