Lagunes reprueba que el PAN hiciera candidata a funcionaria omisa ante la violencia de género 

Violeta Lagunes Viveros, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Puebla, reprobó que el PAN hiciera candidata al Senado de la República a Nadia Navarro Acevedo, pues como directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) fue omisa al atender la violencia de género.

En conferencia de medios, refirió que la semana pasada la funcionaria le envió un escrito en el que le sugiere solicitar el derecho de réplica a un medio de comunicación, ante las agresiones verbales de un periodista en su contra, pese a que ya había transcurrido el plazo de cinco días que contempla la ley para hacerlo.

Aseguró que Acción Nacional le entregó la candidatura al Senado como “premio”, pues desde que llegó al IPM en el sexenio anterior de Rafael Moreno Valle Rosas se ha dedicado a maquillar las cifras de la violencia de género, con el fin de no dañar la imagen de las administraciones albiazules.

Nadia Navarro es hija de Carlos Navarro Corro, fundador del partido Pacto Social de Integración (PSI), aliado del PAN desde su creación como fuerza política estatal en 2012.

La semana pasada, Viveros entregó al IPM una copia de las denuncias que promovió contra el periodista Fabián Gómez ante la Fepade, el Alto Comisionado de la ONU y ONU Mujeres, por la violencia política de género que ejerció en contra suya en una columna.

“No tengo palabras para describir su conducta, ya no sé si le puedo llamar ignorante; no sé quien sea peor ser humano para mí, si Fabián Gómez o Nadia Navarro, con eso te digo todo, porque no existirían Fabianes Gómez en Puebla, si no existieran en esas posiciones de poder Nadias Navarro”, sentenció Lagunes en referencia a la respuesta de Navarro.