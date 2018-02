Entrega edil de Papalotla recursos a tres presidentes de comunidad

Las manifestaciones de inconformidad de tres presidentes de comunidad de Papalotla surtieron efecto, pues el edil Jesús Herrera Xicohténcatl informó que destinará alrededor de 300 mil pesos para realizar diversos proyectos y obras en esas poblaciones en el presente año.

Cabe recordar que los presidentes de las comunidades de Panzacola, San Buenaventura y San Marcos Contla, pertenecientes al municipio de Papalotla, se manifestaron durante un evento de entrega de apoyos en materia de cultura para exigir al edil que fueran tomados en cuenta en las sesiones de cabildo, así como en la asignación del recurso público.

En entrevista, Herrera Xicohténcatl reveló que ya solucionó los diferendos con los tres presidentes de comunidad, pues se les destinaron cerca de 100 mil pesos a cada una de las autoridades correspondientes al mes de enero, para la realización de proyectos y obras en sus respectivas poblaciones

El munícipe confió en que esta medida permita solucionar las diferencias con las autoridades de las comunidades de Panzacola, San Buenaventura y San Marcos Contla, aunque “siempre hay malos entendidos y no todos vemos las cosas de la misma manera, a veces la falta de comunicación nos hace que las cosas no funcionen bien”.

En este tenor, el edil afirmó que su administración trabaja en armonía con los presidentes de comunidad, el personal administrativo adscrito al ayuntamiento y con la ciudadanía. “Entiendo a los presidentes de comunidad porque ellos deben pagar sus gastos, pero no había recurso”, comentó.

“Hubo un malentendido porque el recurso que nos llega cada mes, en enero llegó el último día, ellos piden su gasto corriente y no lo podíamos dar porque ni siquiera sabíamos cuánto nos llegaría, tenemos que darles el 10 por ciento del gasto corriente y pensaron que yo no los quería darles el recurso, pero yo les dije que incluso a los administrativos no se les pagó su salario a tiempo”.