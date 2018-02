Libertad absoluta a Montemayor es concedida por el Juzgado.

Después de año y medio de prisión, el ex secretario del Medio Ambiente Francisco Castillo Montemayor finalmente fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito del que fue acusado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

La familia dio a conocer el resolutivo a través de las redes sociales, donde uno de los hijos del ex preso político acusó que se trató de un proceso “fabricado” por el morenovallismo en contra de su padre, por criticar la remodelación del parque Flor del Bosque.

Según la información difundida, el gobierno del estado no interpuso más recursos de apelación en el caso de Francisco Castillo Montemayor, que busca revertir la sentencia.

“Hoy se ha notificado a mi papá la conclusión de su proceso penal, no hay cambio alguno, no hay más recursos de apelación para el estado, no hay manera de revertir la sentencia, se ha ratificado su inocencia”, escribió uno de los hijos del ex funcionario marinista.

Asimismo, escribió que “hoy se reconoce de manera forzada y no por voluntad, la falsedad de un delito fabricado”.

En su cuenta de facebook, además, acusó que terminó un proceso que nunca debimos haber vivido a manos del grupo más corrupto que ha gobernado Puebla, el de Rafael Moreno Valle, a quienes calificó de funcionarios mediocres, corruptos, ineptos e inconscientes, represores y asesinos.

El joven pidió que la difícil situación que ellos vivieron con el encarcelamiento de su padre ninguna familia la viva en Puebla.

“No más presos políticos en el país”, demandó, al tiempo de agradecer a nombre de su familia la solidaridad que recibieron durante este largo proceso, “por no dejarnos solos, por ser empáticos, por no perder el sentido humano ante cualquier injusticia”.

El pasado 8 de septiembre, Francisco Castillo Montemayor pudo salir de su casa, donde cumplía prisión domiciliaria, al habérsele retirado la guardia policiaca que lo vigiló durante cinco meses; sin embargo, el Juzgado Sexto de lo Penal de Puebla se inconformó contra el resolutivo del Tribunal Colegiado que le otorgó el auto de libertad, por la condena en prisión donde pasó penas anímicas y económicas sin habérsele comprobado delito alguno.

La Jornada de Oriente tuvo acceso a la sentencia del juez Enrique Zepeda Camacho, quien fue designado sustituto de Idalia Arciniega Arias, la juez que sentenció como culpable a Castillo Montemayor por el delito de peculado del que lo acusó el gobierno de Rafael Moreno Valle.

El legajo está conformado por 65 páginas en el cual se deja claro que desde el 31 de agosto se dictó el auto de formal libertad a Castillo Montemayor.

Entre las fallas que detectó el juez Sexto de lo Penal en el caso de Castillo Montemayor está la no debida acreditación de cuerpo del delito y que no se podía ni siquiera entrar al estudio de la acusación por el señalamiento de peculado.

Tras darse a conocer su exoneración, su encarcelamiento podría entenderse como un acto de venganza del morenovallismo en contra del ex secretario del Medio Ambiente, quien fue acusado de peculado por un monto de 39 millones de pesos.