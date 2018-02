Tlaxcala enfrenta una situación compleja en materia de seguridad: Canacintra

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Luis Baltazar Santiesteban observó que Tlaxcala enfrenta una situación complicada en materia de seguridad, al grado que se requiere de acciones coordinadas entre dependencias de esta área para que la sociedad vea en los hechos el trabajo que las “autoridades dicen que están haciendo”.

En el caso de los socios de la Canacintra, dijo, uno de los principales problemas de inseguridad es el robo al transporte de carga, lo que deriva en que no sólo se tenga que enfrentar el tema de los asaltos, sino que los industriales deben lidiar con la burocracia al acudir a los ministerios públicos para lograr la devolución de las unidades de las que se tuvo la suerte de ser recuperadas.

“Sentimos que se han hecho algunas acciones, pero no son las suficientes, consideramos que tiene que haber un trabajo coordinado entre dependencias; por ejemplo, hay retenes en las carreteras, pero me parece que no tienen que hacerlos las policías estatal o municipales, tendría que ser la Policía Federal. La propuesta de Canacintra es no duplicar trabajo, pues el tema de los delitos en carretera se ha incrementado y es un problema complejo para las empresas”, anotó Baltazar Santiesteban.