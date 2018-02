Hasta próxima semana definirán diputados a nuevo Procurador

A pesar que aún no se define la integración del sínodo que se haría cargo de evaluar a los aspirantes a procurador, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Adrián Xochitemo Pedraza adelantó que el próximo martes designarán al nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Incluso, adelantó que este viernes podría llevarse a cabo la evaluación de los integrantes de la terna que presentó el mandatario, Marco Antonio Mena Rodríguez, como son José Aarón Pérez Carro, Miguel Nava Xochitiotzi y Rocío Bautista Hernández

De no haber cambios, Xochitemo Pedraza estimó que la próxima semana quedará definido quien será el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cargo que está acéfalo desde el pasado 28 de enero, tras la renuncia de Tito Cervantes Zepeda.

“La idea que se pudiera aprobar y no ténganos ninguna situación, es decir no como la vez pasada con la contralora y eso lo tenemos que definir cómo se llevaría a cabo el tema de la designación. Esto se estará subiendo el próximo martes, ahorita está en procedimiento de quiénes van hacer el examen que se hará tal y como se debe y el martes se subirá la terna para designar”, apuntó.

Xochitemo Pedraza dijo que otro de los temas que se someterá a votación será el nombramiento de la próxima titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para el periodo del uno de marzo de este año al 30 de noviembre de 2021.

Por otra parte, debido a que el cuarto ajuste trimestral de 2017 de las participaciones federales que llegaron a Tlaxcala fue negativo, el perredista no descartó la posibilidad que el salario de los diputados resulte afectado.

“Hasta donde tenemos el tema del ajuste vino retroactivo por 700 mil pesos más o menos y como tal nos van a tener que detener ese recurso, lógico se firmó el acuerdo como tal y tenemos que respetarlo. Aun no nos han dado indicaciones de qué manera nos van a retener, posiblemente se trata en gestión o del sueldo, no sé cómo se vaya a manejar el tema del ajuste. No tenemos indicaciones y es un tema de quien maneja los recursos”, apuntó.