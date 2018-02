Necesario, acotar demanda de comida chatarra en menores: Sesa

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón subrayó la necesidad de que se implementen estrategias para acotar la demanda de comida chatarra entre los menores de edad y adolescentes, lo que permitirá reducir los índices de obesidad y sobre peso en esta población.

Observó que estas estrategias deben comenzar en el entorno familiar y en los planteles educativos y aplicarse principalmente entre la población infantil y adolescente, pues es en esas edades cuando las personas todavía pueden modificar sus hábitos alimenticios y tener una vida sana.

Jonguitud Falcón fue entrevistado al término del protocolo de inauguración de la Jornada Nacional de Salud Educativa que inició este martes en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. Refirió que dos de los tres principales ejes del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez son la salud y la educación.

Recordó que el porcentaje de obesidad y sobre peso en menores de edad de Tlaxcala es prácticamente igual que en el resto de la población, “pues uno de cada tres niños en edad escolar y adolescente están con sobre peso, andamos en el 33 por ciento, por lo que celebramos que se haya llevado a cabo estas jornadas de salud en educación”.

Respecto de la venta de comida chatarra fuera de planteles educativos, asentó que existe un reglamento para la prohibición de la instalación de puestos, además de que la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coeprist) trabaja de manera permanente “no solo con las vendimias que están dentro de las escuelas sino con los puestos que se instalan fuera de los espacios educativos”.

“Aquí el punto es, por un lado sí tenemos que hablar de la oferta, no queremos que haya esa oferta, pero lo más importante es acotar la demanda, esto empieza en la familia, en los padres, los maestros, insistir, parte de la jornada que organiza la Secretaría de Educación es precisamente con esa intención. Atenuar la demanda en los escolares, que sean conscientes que son alimentos que no les van a proporcionar una nutrición adecuada”.

Comentó que entre los menores de edad y adolescentes, la obesidad no impacta tan directamente en enfermedades relacionadas, pero “ya es a través de los años que una persona que empieza su adolescencia con obesidad seguramente va a tener resistencia a la insulina y va a ser más fácil que tenga diabetes que una persona que no tiene no es obesa”.

“Celebramos que estas estrategias estén encaminadas a la edad donde más fácilmente podemos cambiar nuestros hábitos, que es en la etapa escolar. Estas jornadas Son una excelente herramienta para capacitar a los maestros y sobre todo poner el dedo en la llaga, considerando que es en la edad escolar donde más impacto podemos tener para una vida saludable”.