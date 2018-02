Inician actividades de la Jornada Nacional de Salud Educativa

Alrededor de 900 docentes que forman parte de las 540 escuelas de Tiempo Completo participan en la Jornada Nacional de Salud Educativa que inició este martes, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos para promover una vida más saludable entre los alumnos, mediante mejores hábitos que puedan prevenir enfermedades, como la desnutrición y obesidad infantil.

Este evento es organizado por las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE) y de Salud (Sesa) y se realizará hasta el próximo 27 de febrero en tres sedes.

En el protocolo de inauguración de las actividades de la Jornada Nacional de Salud Educativa, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la capital tlaxcalteca, el titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda aseveró que a salud y la educación son importantes valores del ser humano y además son un derecho constitucional.

“Una vida saludable busca que los estudiantes desarrollen hábitos alimenticios, que cobren conciencia de la importancia que tiene prevenir enfermedades y, en general, cuidar su salud, sin salud no hay nada, no podemos pensar en el aprendizaje si no hay salud, no al menos de manera óptima”.