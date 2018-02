Por improcedentes, desechan solicitudes de revocación de mandato en contra ediles de Tlaxcala y Acuamanala

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local determinó como improcedente la demanda de revocación de mandato interpuestas en contra de las presidentas municipales de Tlaxcala y Acuamanala, Anabel Ávalos Zempoalteca y Catalina Hernández Águila, respectivamente, al considerar que ninguna de las exigencias tiene sustento jurídico.

En la sesión ordinaria de este martes, el pleno de la LXII Legislatura desechó ambos juicios, que en el caso de Tlaxcala, también era para proceder en contra del síndico Héctor Martínez García, porque en ambos casos no encontraron argumentos ni pruebas legales para actuar en consecuencia.

Ello luego de que el ex diputado local José Gilberto Temoltzin Martínez solicitó al Congreso local la revocación del mandato de presidente y síndico del municipio de Tlaxcala, por presuntamente incurrir en actos omisos y de colusión en contra de los intereses de la capital del estado.

Dicha petición se dio en el marco de un litigio que sostiene Temoltzin Martínez como presunto dueño del predio en donde se edificó el Polideportivo Carlos Castillo Peraza y sobre el cual, existe el mandato de demoler por haberse construido en un espacio irregular.

La solicitud de procedencia en contra de ambos munícipes priistas, en la que el ex diputado local panista denunció presuntas conductas de ambos que atentan contra los intereses de la Comuna, al tratar de defender la edificación del polideportivo de Tlaxcala, el cual fue realizado por la pasada administración y sobre el cual existe un litigio que mantiene en vilo su existencia.

Sin embargo, de acuerdo con los diputados, la exigencia de proceder en contra de los munícipes de Tlaxcala no puede concretarse en virtud de que ninguno de los señalamientos, como omisiones a no proceder penalmente en contra del ex edil capitalino, Adolfo Escobar Jardínez, es procedente, ya que la Comuna sí actúo en consecuencia.

Respecto al caso de Acuamanala, en donde presidentes de Comunidad y regidores de esa demarcación solicitaron la revocación de mandato de la alcaldesa Catalina Hernández Águila por presuntamente incurrir en actos de violencia y contratar a un director de obras que incumple con los requisitos, los diputados desdeñaron las pruebas, como una video grabación, la cual estimaron que no es prueba plena de algún acto ilegal y respecto al funcionario, sostuvieron que no hay argumentos jurídicos que procedan.

Ante ello, ambos casos fueron desechados a petición de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local.