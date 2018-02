Se declara Barbosa ganador de la precampaña a gobernador con seis puntos de ventaja sobre MEAH

Al declararse ganador de la precampaña a la gubernatura con seis puntos de diferencia sobre su adversario más cercano, Luis Miguel Barbosa Huerta inició una gira por las cabeceras de los 19 distritos locales del interior del estado para armar la estructura, promoción y defensa del voto de Morena.

Anunció que el candidato a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, regresará a Puebla el 7 de marzo para realizar una revisión de los avances del instituto político en ambas áreas de operación electoral.

“No podemos otra vez arriesgar la elección dejando una casilla suelta”, señaló el abanderado al Poder Ejecutivo local en Xicotepec, donde se reunió con integrantes de la estructura del instituto político de izquierda, con el acompañamiento del ex integrante de la dirigencia nacional del PRD Carlos Sotelo García.

PAN se encuentra en segundo lugar en las encuestas

Barbosa aseguró que la alianza que formó Morena con el PT y el Partido Encuentro Social (PES) bajo el nombre de Juntos Haremos Historia tiene posibilidades reales de triunfo en Puebla que se acentuaron tras la precampaña que se efectuó del 2 al 11 de febrero.

De acuerdo con el senador con licencia de cargo, el PAN y su candidata a la gubernatura, Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, quedaron en segundo lugar en las preferencias, seis puntos debajo de él.

“La precampaña la ganó Morena en todo el país, en el estado de Puebla, en cada rincón de México, López Obrador será el próximo presidente de México, en Puebla las cosas están funcionado”, celebró.

“Yo no vine a ser cándido, vine a ser candidato”

Luis Miguel Barbosa explicó que ha adoptado una actitud confrontativa con los dos aspirantes a Casa Puebla Martha Érika Alonso y el priista Enrique Doger Guerrero, porque esa es la función que debe desempeñar un candidato de oposición.

“Cuando me ven atacando a nuestros adversarios es porque yo no vine a ser cándido, vine a ser candidato y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo”, advirtió el ex perredista, quien impulsó la queja contra la abanderada del PAN por el rebase de topes de precampaña la semana anterior.

Sin embargo, aclaró que la disputa por el gobierno de Puebla no puede quedarse en la confrontación mediática, razón por la cual decidió iniciar una gira por el interior del estado para reforzar la estructura de Regeneración Nacional.

“No podemos parar ni un sólo día, debemos activar más nuestro proselitismo político, tocar puertas, acudir con todos con quienes podemos hablar y hasta con quien nunca hemos hablado. No es el tiempo de los partidos, sino de la sociedad, es el tiempo de que podamos todos juntos vencer al poder público”, urgió a los liderazgos en Xicotepec.

Anuncia estrategia local de defensa y promoción del voto

Indicó que en la gira lo acompañarán la fórmula de candidatos al Senado de la República, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, así como los abanderados a las diputaciones federales, por lo que ayer estuvo presente en la reunión de Xicotepec el aspirante al distrito federal 01 de Huauchinango, Miguel Acundo González.

Detalló que la estructura de promoción y defensa del voto contará con una estrategia electoral que Regeneración Nacional ocupará en todo el país, a la que se sumará una estrategia local.