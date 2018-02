Perfil académico prevalecerá en elección de Procuradora

Tras estimar que esta semana quedará resuelta la designación del próximo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle se pronunció a favor de privilegiar el perfil académico y profesional del nuevo funcionario.

Por ello, negó que en el caso del PRD le apueste a los acuerdos políticos o cuotas partidistas “o de otro tipo” para elegir al nuevo titular del Ministerio Público tras la salida de dicha posición de Tito Cervantes Zepeda, quien ahora funge como secretario de Gobierno.

“Creo que las tres propuestas son las idóneas y no puedo decir que uno no y que otro sí, creo que por eso están en la terna porque tienen los conocimientos, pero a lo mejor algunos tendrán más experiencia, pero no lo sé. En todo esto se tiene que dar prioridad a los conocimientos y a la evaluación que se sometan”, explicó.