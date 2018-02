Necesarios más arcos de seguridad para combatir delitos: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Tito Cervantes Zepeda destacó la necesidad de que se instalen más arcos de seguridad en los accesos al territorio tlaxcalteca, pues esta medida puede ayudar a inhibir y combatir diversos delitos.

Dijo que a través del grupo de coordinación de seguridad del estado se trabaja con las diversas autoridades para que se incrementen estas medidas, “para efecto de que podamos detectar a tiempo vehículos que se están viniendo a Tlaxcala que son robados de otros estados o al revés, que salgan vehículos robados”.

Cabe señalar que ya el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez planteó esta estrategia, por lo que el responsable de la política interior del estado, dijo en entrevista que “estamos buscando la forma de que operen bien esos arcos, o sea que en concreto podemos decir que se está trabajando sobre el asunto para mayor seguridad en el estado”.

Expuso que uno de los delitos que puede ser combatido a través de los arcos de seguridad es el robo de vehículos, pues reconoció que éste es uno de los de mayor incidencia en el territorio tlaxcalteca. “(Los arcos) es una forma de detectar a tiempo unidades que tienen reporte de robo, esto nos favorece porque tenemos la posibilidad de detener a personas que están involucradas en un delito”.

“Muchas veces sucede que personas comprar un vehículo de buena fe, pero son objeto de fraude, hacemos un llamado a todas las personas que adquieran una unidad que primero se cercioren que no tiene reporte de robo, porque si no después se enfrentan a un problema que representa muchos gastos para la investigación, además el vehículo queda detenido un tiempo hasta que se esclarezca”.

Observó que este tipo de situaciones, también ocasiona problemas de carácter patrimonial y personal, “porque pueden sufrir una detención, aunque sea provisional, pero de todas maneras eviten eso por todos los medios posibles”.

Por otro lado, el funcionario dio a conocer que los sismos que se han registrado desde el pasado viernes en la entidad no causaron daños a la infraestructura de edificios públicos ni tampoco en la integridad física de los ciudadanos, sin embargo, aseguró que la administración estatal está atenta a cualquier eventualidad que pueda presentarse.

“El pasado viernes y anoche que tuvimos otro evento lamentable de sismo, nosotros a través de Protección Civil estamos muy atentos. Tuve un reporte a las 2 de la mañana en el sentido de que estaba todo bien, ahorita también tengo un reporte de la USET de que las escuelas están trabajando normalmente”.

No obstante, observó que se realizará una revisión física de los planteles de enseñanza, “con el objeto de que no tengamos ninguna cuestión grave que lamentar, pero no lo creemos porque están funcionando muy bien las escuelas, se están revisando primero por el propio personal para ver cómo están las aulas y luego atentos a cualquier sugerencia de parte de quienes tienen capacidad de decir si un edificio tiene problemas”.