Inicia IAIP actividades este lunes bajo la vigilancia de la Policía Estatal

Tras la reciente deposición de Marlene Alonso Meneses como presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), las actividades de este lunes iniciaron en un clima de tensión ante la presencia de patrullas de la Policía Estatal (PE), en la parte exterior de las instalaciones de este órgano.

David Cabrera Canales, nuevo titular del IAIP, aseguró que no demandó el apoyo a la PE y que desconoce quién las solicitó. “Estoy investigando quién lo hizo y quién lo autorizó, cuando llegué había una y luego llegó otra; ya hice las llamadas correspondientes… me extraña, me sorprende… no quiero pensar ni suponer que Alonso Meneses las pidió”.

Reconoció que la presencia de cuatro unidades de seguridad pública altera la tranquilidad al interior del IAIP así como de la ciudadanía, pues genera alarma, pero remarcó que lo sucedido en la sesión del viernes pasado “es un cambio que se tiene que aceptar por todos, ya no hay marcha atrás porque el pleno es el máximo órgano de dirección”.

“Hoy lo que tenemos que hacer es retomar todo el trabajo, ya estamos comunicando oficialmente a Poderes y a sujetos obligados sobre el relevo, vamos a reunirnos con el personal para que tenga certidumbre y con la comisionada para que se sume”.

Descartó riesgos de violencia y afirmó que por parte de él no hay esa intención. Anotó que ya requirió la asistencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para la realización del proceso de entrega-recepción, para lo cual aún no hay fecha, pero confió en que será a la brevedad posible.

Recalcó que además de las irregularidades en el trabajo y desempeño, podría existir la comisión del delito de usurpación de funciones por parte de Marlene Alonso Meneses, al tomar decisiones que solo corresponde al Consejo General. “No no iba a ser cómplice… había una autocracia… me apena mucho lo que pasó”. Agregó que espera madurez. Alrededor de las 10:30 horas dos unidades de la PE se retiraron. En ese momento la comisionada no se encontraba en su oficina.