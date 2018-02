Exige PAN que se actualice legislación de movilidad y se reconozca plataformas digitales para transporte

Tras considerar que el gobierno estatal se ha quedado “muy corto” en el cumplimiento e impulso del crecimiento económico de Tlaxcala, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional propuso al pleno del Congreso local un punto de acuerdo para instruir a la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso del estado, que inicie los trabajos legislativos, tendentes a la modernización del marco legal en materia de movilidad a fin de incluir las plataformas digitales para el servicio de transporte de pasajeros.

Este jueves, en la sesión ordinaria de la LXII Legislatura local, el líder del albiazul en el Congreso local, Carlos Morales Badillo presentó dicho llamado al considerar que la legislación en materia de movilidad es obsoleta y requiere de regular las plataformas digitales de transporte particular.

“Creemos que el señor gobernador se está quedando muy lejos de cumplir con los objetivos y políticas públicas que generen crecimiento económico para las familias tlaxcaltecas, que él mismo, plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo, porque no creo que el titular de la Secretaria de Comunicación y Trasportes (Noé Rodríguez Roldán) esté actuando a mutuo proprio, y me refiero en el particular caso de la empresa denominada Pronto a la cual el titular de la secretaria de comunicaciones, aseguró ante los medios de comunicación que tanto conductores como los empresarios están cometiendo delitos al prestar un servicio de transporte sin estar reglamentado en la ley”, explicó en el pleno.