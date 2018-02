Acusa alcalde de San Pedro Cholula a Biestro de obstaculizar su trabajo en Morena

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, sostuvo que la dirigencia estatal de Morena está obstaculizando el trabajo y crecimiento de algunos cuadros políticos, como es su caso, luego que se diera a conocer que el presidente del partido en Puebla, Gabriel Biestro, interpondrá una queja en su contra por presuntamente reventar la asamblea para elegir a los candidatos a elección popular por este municipio.

A pesar de ello, Espinosa Torres dijo que continuará dentro de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y apoyando como ciudadano a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

A través de redes sociales, militantes de Morena acusaron a José Juan Espinosa de reventar la asamblea para elegir a los aspirantes a una candidatura por Cholula.

Incluso, lo señalaron de acudir con un grupo de presuntos golpeadores que rompieron los cristales de las ventanas del inmueble donde se intentó desarrollar el encuentro.

“No hay fractura en el partido, es una muestra que en Morena hay formas de pensar diferente, pero es claro que la dirigencia estatal ha hecho todo lo que está a su alcance para bloquear las nuevas coordinaciones”, denunció.

El edil cholulteca dejó en claro que pese a haber conflictos al interior del partido, el triunfo de Andrés Manuel no está en riesgo.

En ese sentido, argumentó que medios nacionales como el Reforma publicaron que el político izquierdista va a la cabeza de las preferencias electorales.

Este jueves, el alcalde de San Pedro Cholula concedió una entrevista previa al cuarto informe de labores del presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, que se efectuó en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

En su defensa, José Juan Espinosa acusó que en el caso específico de Cholula rasuraron el padrón de militantes, pero por encima de los malos tratos –dijo- nos mantenemos dentro de Morena.

-¿Es cierto que policías municipales y funcionarios públicos de su Ayuntamiento estaban afiliados? –le inquirieron.

–La dirigencia local de Morena dirá muchas cosas, pero somos más los que estamos a favor del proyecto de Andrés Manuel.

“Desde que entré al partido me han estado obstaculizando y denunciando ante la Comisión de Honor y Justicia, pero trabajo mata envidia, y voto mata todo”, refutó ante las críticas.

-¿Se siente perseguido?

-No perseguido, pero sí obstaculizado.

“No he tenido la oportunidad de platicar esta situación con el senador Miguel Barbosa, no he sido convocado por él. Estoy concentrado en mi trabajo como presidente municipal y como obradorista”, declaró.

-¿Cuántos votos le garantiza a Andrés Manuel?

-El mío, porque el voto es libre y secreto.

Finalmente, el presidente municipal aclaró que con este conflicto no está en riesgo la candidatura al senado de Nancy de la Sierra, su esposa, por ser temas distintos.

“Lo he dicho fuerte y claro, cada uno de tiempo atrás, quienes sí son poblanos y reconocen la trayectoria de Nancy y de José Juan Espinosa, saben que siempre hemos ido en caminos diferentes, y si hoy coincidimos en un proyecto ideológico, eso tampoco quiere decir que las decisiones de uno, dependan del otro, y a eso se le llama democracia”,

Espinosa Torres remató que no ha sido convocado para trabajar a favor de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla, por el senador ni por la dirigencia de Morena. “Lo que pueda ayudar lo haré para el proyecto de López Obrador”.

-¿Entonces no irá a una diputación local o federal?

-Ni me apunto, ni me borro.