Por recorte del cuarto ajuste, diputados reducirían partida de gestión social

Debido a que el cuarto ajuste trimestral de 2017 de las participaciones federales que llegaron a Tlaxcala fue negativo, lo que significará un recorte al gasto del Poder Legislativo por 730 mil 2.89, la partida presupuestal de gestión social de los diputados podría resultar afectada, advirtió el diputado Nahúm Atonal Ortiz.

En su calidad de integrante del Comité de Administración, el perredista admitió que la disminución que sufrirá el Congreso local incidirá en dichos recursos, de ahí que consideró que podrían dejar de atender algunas peticiones de apoyos.

“Cuando viene el ajuste en forma negativa los más perjudicados es la ciudadanía porque este recurso que se nos da es para apoyar a las diferentes comunidades, pero ahorita no nos dejan respirar con la situación del carnaval, festividades, escuelas y nosotros les informamos la realidad, miren este ajuste no fue favorable y tenemos que apoyarlos de acuerdo a nuestras posibilidades, no como quisiéramos y nos afectó y solo fueron beneficiados los municipios”, explicó el perredista.