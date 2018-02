En Puebla hay un bache en procuración de justicia que deja en libertad a delincuentes, acusa Canacintra

El estado de Puebla se encuentra estancado en un bache de procuración de justicia, debido a una inadecuada aplicación del nuevo sistema de justicia penal, lo que permite que delincuentes, por razones absurdas, queden en libertad.

Horacio Peredo Elguero, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) refirió que meses atrás denunciaron que les parecía sospechoso que hubiera recuperación de camiones de carga robados, pero no detenciones.

Ahora, consideró, la Policía Federal ha logrado detener a los delincuentes, pero el problema es que estos quedan en libertad debido a que no se está aplicando adecuadamente el nuevo sistema de justicia penal, permitiendo que por razones “ridículas” queden en libertad los asaltantes.

“Hay un gran bache que está dejando sueltos a los delincuentes y muchas veces por argumentos verdaderamente ridículos, como no considerar un desarmador como un arma, como no decir en la declaración que el policía dijo que el arma con la que había asaltado el delincuente era de colores y no especificó que eran blanco y negro. Argumentos que verdaderamente se salen del entendimiento de la gente”.