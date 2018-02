Impide la reprobación de exámenes psicométricos acceder a vacantes: SNE

El director de la oficina del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Tlaxcala, Marco Antonio Cuevas Meza destacó que la falta de experiencia y de perfil técnico o profesional, el incumplimiento de habilidades blandas y la reprobación de los exámenes psicométricos son algunas de las causas por las cuales los buscadores de trabajo no se insertan en las vacantes del mercado laboral.

“Las causas por las que no se cubren las vacantes varían en cada empresa, pero en algunos casos es resultado de que los interesados no cumplen el perfil técnico o profesional, ya que se requieren conocimientos especializados con los cuales no cuentan los buscadores de empleo; en otros casos la falta de experiencia y en otros no cumplen con la habilidades blandas solicitadas por las empresas o el perfil psicológico, no aprueban los exámenes psicométricos y esas son algunas razones por las que no son contratados”, sostuvo en entrevista el funcionario.