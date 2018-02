Rivera pide respeto para RMV; ya declaró que no conoce a Vergara, dice

Eduardo Rivera Pérez, precandidato a la presidencia municipal de Puebla de la alianza Por Puebla al Frente, pidió respetar a Rafael Moreno Valle Rosas ante las acusaciones que enfrenta de financiar la campaña 2010 por la gubernatura con recursos de procedencia ilícita, pues ya declaró que es mentira.

Además, descartó que le perjudique la decisión que tomaron los partidos locales Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP) de no acompañar su postulación en el proceso electoral.

El jueves pasado, un diario de circulación nacional difundió el contenido de una conversación del ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, quien enfrenta un proceso penal por lavado de dinero, en la que éste asegura que financió la campaña de Moreno Valle en 2010.

Al acudir al centro de votación que instaló el PAN para ratificar a Ricardo Anaya Cortés como candidato a la presidencia, Rivera concedió una entrevista en la que atribuyó los señalamientos contra el ex titular del Poder Ejecutivo del estado a un ataque político propio del proceso electoral.

En esa lógica, el precandidato del PAN-PRD-MC convocó a sus adversarios a evitar las guerras sucias y concentrar el discurso en las propuestas, al tiempo de advertir que los ataques mediáticos “arreciarán”.

El que nada debe nada teme, señala

Cuestionado sobre los llamados a que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una investigación contra Moreno Valle, uno de estos realizado por la bancada de senadores del PRI, Rivera respondió: “Hay instituciones que pueden de alguna manera verificar y regular todo este tipo de acciones en el servicio público y, obviamente, el que nade debe nada teme”.

– Te vemos muy suave en esta declaración, cuando has sido un crítico muy fuerte de Rafael Moreno Valle –señaló un representante de los medios de comunicación, en alusión a los enfrentamientos que el ex alcalde sostuvo con el ex gobernador antes de amarrar la precandidatura a la alcaldía de Puebla por el PAN.

– Bueno, yo lo que ya dije es que cada quien fijó su postura, hay que respetarla, ya se fijaron las posturas, ya se emitieron sus comentarios, ya emitieron sus boletines y en eso hay que mantenerse –respondió.

Rivera se refirió al posicionamiento que Moreno Valle emitió el jueves pasado vía Twitter, en la que descartó hacer uso de recursos de procedencia ilícita y dijo no conocer a Juan Melquiades Vergara.