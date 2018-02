A la cabeza de la preferencia electoral en Puebla, 6 puntos arriba de MEAH: Barbosa

En el último día de precampaña rumbo a la gubernatura de Puebla, el precandidato por la coalición “Juntos haremos historia”, Miguel Barbosa se reunión en San Pedro Cholula con cientos de mujeres, a quienes anunció que lleva 6 puntos arriba en la preferencia electoral sobre Martha Érika Alonso Hidalgo, a quien llamó la emperatriz Carlota.

Con estos puntos porcentuales, Barbosa Huerta se coloca como el aspirante más fuerte al gobierno del estado, que en las últimas dos administraciones ha sido gobernada por Acción Nacional (PAN).

“Me siento fuerte y digno para ganar este proceso. He sido un opositor desde el inicio de la jornada electoral, seré un hombre enormemente feliz porque vamos a ganar la gubernatura, y porque habremos contribuido a que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de México”, sostuvo.

Destacó que el posicionamiento en 35 puntos en Puebla es un fenómeno político nunca registrado en el estado.

Tomado de la mano de su esposa y de su hija, dijo estar convencido del repudio de la población hacia la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien también busca la gubernatura por partidos de derecha.

En el mitin efectuado en el Barrio de Mexicaltzingo, condenó que una mujer como Martha Érika sea utilizada por el cártel político que encabeza su marido en Puebla, para ejercer su tercera gubernatura.

“Moreno Valle fue gobernador hace seis años, lo es hoy y quiere seguirlo siendo con su esposa”, reclamó al panista quien falló en su intento por buscar una candidatura a la presidencia de México.

El senador con licencia refirió que la candidata de Acción Nacional (PAN) advirtió que presentará una queja por violencia de género “porque ofendemos a las mujeres poblanas, ustedes se sienten representadas por Martha Erika”, preguntó a los asistentes, quienes dieron como respuesta un rotundo no.

En ese sentido, expuso que la aspiración de Martha Érika es legítima, no es poblana, pero tiene la poblanidad, tiene requisitos para aspirar y ser registrada, aunque no es ético ni moral, no es digna, agravia a los poblanos y ofende a las mujeres”.

Asimismo, se comprometió a crear la Secretaría de Género, que el 50 por ciento de las secretarías de su gabinete estén bajo la titularidad de mujeres, y que se logre una igualdad sustantiva en su participación en la vida social de la entidad.

“Ustedes son las abuelitas de 1910, están del lado correcto de la historia, son las Carmen Serdán, las Leona Vicario del siglo XXI”, manifestó.

En su intervención, Miguel Barbosa se comprometió a no rajarse ni abrirse durante el proceso electoral: “vamos a ir juntas, juntos hasta el tope, al PRI y al PAN nos lo vamos a chingar”.

Destacó que en el estado de Puebla es importante ganar los ayuntamientos, las diputaciones federales y locales, las senadurías y la gubernatura, “pero la prioridad es ganar la presidencia de la República, porque si no la ganamos no hay cambio de régimen, de modelo económico, político, social, económico, cultural y de toda índole”.

Advirtió de qué sirve una gubernatura, si la relación de los poderes públicos será la misma: gobiernos avasallando a los estados, y estos a los municipios.

Ante académicas, intelectuales y aspirantes a un cargo de elección en el estado, Miguel Barbosa dijo que Puebla ocupa los primeros lugares en feminicidios en el país, sin que nadie haga algo para impedirlo.

Al respecto, se solidarizó con familiares de las víctimas y” como senador público con licencia, hijo, esposo y padre, exijo al gobernador Antonio Gali Fayad que los feminicidios se esclarezcan, que sus perpetuadores sean presentados a la autoridad y sean castigados”.

“Ni una mujer más asesinada impunemente en el estado. Las mujeres son el corazón, el motor, la belleza y la fuerza, son una parte fundamental de nuestra sociedad, y pilar de nuestras familias”, refirió.

El aspirante a la gubernatura dijo que en Puebla somos más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 52.3 por ciento son madres, hijas, abuelas, tías, hermanas y juntas son la mayor fuerza transformadora del estado.

“Solo visiones machistas y conservadoras pueden no ver su contribución, en Puebla es el momento de las mujeres”, reconoció.