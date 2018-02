Pide Coduc al gobierno federal que no gaste dinero en campañas electorales

La Coalición de Organizaciones, Democráticas y Campesinas (Coduc) pidió al gobierno federal que no gaste el dinero público en campañas electorales, sino en el campo, asimismo, confía en que los recursos de programas sociales serán liberador a partir de la segunda quincena de este mes, como lo ofreció la Secretaría de Gobernación (SG), señaló Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal.



Refirió que esta asociación y sus agremiados aún trabajan en la elaboración de proyectos y preparación de expedientes, para presentarlos ante dependencias federales, principalmente en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa).



En el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) ya se registraron las solicitudes y –añadió- en las ventanillas que han cerrado, como las correspondientes a los programas de Innovación e Impulso, ya se obtuvieron los folios.



“Están en tiempo de que liberen recursos, ante la veda electoral, ya realizamos el proceso de inscripción para poder cobrarlos, por lo que los productores solicitantes se aplican en el cumplimiento de requisitos, para que no les digan que no acataron las reglas de operación, que no son más que candados para que no accedan”, anotó.



Recordó que el pasado 30 de enero las agrupaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) realizó una movilización en la Ciudad de México para exigir a la Federación que atienda demandas del sector en forma oportuna.



“En esa manifestación –indicó- el FAC puso el dedo en la llaga al decirle al gobierno de la República que no se gaste el dinero de los mexicanos en campañas, sabemos que es una carta a los Santos Reyes, pero lo dijimos”.



Ese día de la protesta en la capital del país –apuntó- estuvo en Tlaxcala Javier García Bejos, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para decir que estaba muy molesto por la toma de oficinas por parte de organizaciones sociales “que secuestraron a las instituciones, pero a ellos no les da vergüenza secuestrar el dinero de los mexicanos, eso es lo que debería darles pena”.



Sin embargo, anotó hay un compromiso por parte del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que a mediados de febrero inicie la dispersión de recursos 2018 y de los que aún deben a los productores por apoyos correspondientes a 2017.



Recalcó que el reclamo eterno es que los recursos y apoyos se otorguen a tiempo, pues no deben llegar en el último trimestre del año, cuando ya no son necesarios, sin embargo, “de todas maneras los entregan para que sean ocupados hasta el siguiente ciclo agrícola”.



“Necesitamos incentivar el campo, no para que los ejidatarios vendan sus tierras más baratas al que más lana trae; eso fuimos a pedir cerca de 30 mil personas, entre ellos unos 550 tlaxcaltecas, permanecimos dos días para requerir atención”.



Y –agregó- hoy exigimos a los candidatos, de los que hoy todos hablan que son los más bonitos, los más jóvenes, los más viejitos, en fin, que vean el tema del campo. Añadió que la semana pasada la dirigencia de la Coduc sostuvo una reunión para destrabar temas pendientes de 2017 “que de manera mañosa tienen atorados todavía, sin razón alguna, porque los productores cumplieron en tiempo y forma con requisitos”.