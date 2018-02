Lamenta edil de Tlaxcala falta de participación ciudadana para realizar obras

La edil de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca lamentó la falta de compromiso y colaboración de la ciudadanía para la ejecución de obra pública, pues consideró que de contar con esta participación se realizaría un mayor número de proyectos de beneficio para el municipio capitalino.



Reconoció que en 2017, su administración no se caracterizó por la ejecución de obras, pues se enfocó más a la gestión de recursos ante diversas instancias, pero sostuvo que 2018 será el año de la obra pública en esta Comuna.



“En mi informe (de trabajo) fui muy mesurada, dije que no había habido prácticamente obra pública en 2017, pero haciendo cuentas, haciendo esfuerzos, haciendo una buena planeación estamos ejecutando casi 53 millones de pesos en obra pública. Pero este año, lo dije y lo sostengo será de la obra pública, el año pasado me dediqué a tocar puertas en México y otros lugares y espero que esos resultados que ya tengo visualizados se puedan dar en beneficio del municipio de Tlaxcala”.



Para la edil de extracción priista, el tiempo que le resta de administración, el cual concluye en el año 2021, “es suficiente para dar esos resultados que la sociedad espera”.



Ávalos Zempoalteca expuso que en su gestión busca incentivar la participación ciudadana en las acciones que emprende su administración, aunque lamentó que no todos los habitantes del municipio capitalino manifiestan su decisión de colaborar en estas acciones.



“Yo hablo de propiciar la participación comunitaria, pero no en todos los lugares la gente responde, al momento me dice que sí. Les he dicho yo pongo el adoquín y ustedes la mano de obra, (pero) a la hora de la hora no lo hacen o no lo hacen ver, entonces, es preferible que nosotros lo hagamos”, apuntó.



“Yo haría más obras con participación comunitaria, en lugares donde la gente verdaderamente se comprometa lo haremos, donde no, lo haremos nosotros, la prioridad para este año es eso”, abundó tras destacar que entre las ventajas de que el municipio realice las obras están que éstas son de calidad y son supervisadas tanto por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Dijo que las prioridades de obras son construir colectores de agua potable y cambio de drenaje, pues “la capital ya no puede resistir con estos drenajes, yo ya le quiero apostar a que Tlaxcala ya despegó, tiene un despegue impresionante y debe haber una ciudad más limpia, ordenada, pintada, estamos quitando las lonas de los comercios, queremos que se vea una capital diferente”.