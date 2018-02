Se llevará ante INE demanda de que se investigue financiamiento de RMV en 2010: Lagunes

La ex panista y aspirante a la presidencia municipal de Puebla por Morena, Violeta Lagunes, emplazó a Damián Zepeda , dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), a conformar una comisión que investigue el presunto uso de recursos de procedencia ilícita que ha hecho Rafael Moreno dentro de ese Instituto político, tras evidenciarse supuestos vínculos con Juan Melquiades Vergara, ex tesorero de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero.

De no hacerlo a más tardar a las 12 de la noche de mañana, amagó con iniciar el próximo martes un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “por todo el desaseo que realizan en sus comisiones, con sus actividades y con el presupuesto por el cual se hacen campaña tanto Ricardo Anaya como Rafael Moreno Valle, como Juan Vergara y como toda la bola de delincuentes que han ostentado cargos por parte de ese instituto político”.

La exigencia de Lagunes surge a partir de que el ex gobernador poblano fue designado por Anaya -y aún se ostenta- como presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, donde habría hecho uso de recursos ilícitos para desempeñar actividades propias de este cargo.

Precisamente de este último, abundó que se trata de una comisión “patito” porque es una figura que no está contemplada dentro del reglamento del albiazul, pero se valió de ella para realizar eventos multitudinarios con miras a su fallida aspiración presidencial.

Pero además, este puesto no está registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que solo lo reconoce como miembro de la Comisión Permanente del PAN, y por tanto no puede auditar los recursos que Moreno Valle ejerció como presidente de la Comisión Política.

La ex legisladora exhibió varias solicitudes de información en las que requirió al PAN dar a conocer el fundamento legal de esta última, las tareas propias del presidente, los informes presentados, gastos generados y presupuesto asignado.

Sin embargo, las respuestas que obtuvo fueron que no se contaba con los datos o no los había entregado el ex mandatario, además de que él no percibe ingresos porque es un presidente honorario y que no ha generado gastos.