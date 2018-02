Garantiza SEPE cobertura de bachillerato a egresados de secundaria

El director de Educación Superior y Media Superior, Benito Islas Rodríguez informó que actualmente la cobertura de bachillerato en la entidad es del 80 por ciento de la demanda, sin embargo, garantizó que todos los alumnos que egresen del nivel de secundaria tienen asegurado un lugar en los planteles de preparatoria pública con que cuenta el estado.



El funcionario de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) abundó que este año se prevé que alrededor de 40 mil alumnos egresen del nivel de secundaria, mismos que estarán buscando un espacio en el subsistema de bachillerato para el ciclo escolar que iniciará en agosto próximo.



“Nosotros tenemos alrededor de un 80 por ciento de cobertura a nivel estatal, eso quiere decir que mayormente los alumnos que salen de la escuela secundaria tienen asegurado un espacio en la educación media superior”, abundó Islas Rodríguez, tras aclarar que ese porcentaje de cobertura es solamente de instituciones de educación pública, pues los bachilleratos particulares también coadyuvan en la atención a la demanda, aunque en menor medida.



Refirió que como cada año, se manejará una sola convocatoria de ingreso a ese nivel “donde convergen todos los subsistemas, la SEPE cuenta con una plataforma electrónica desde la cual todos los estudiantes pueden obtener esta ficha para el plantel que sea de su elección para poder acceder a la educación media superior”.



Adelantó que la convocatoria para el examen de admisión al nivel de bachillerato para el ciclo escolar 2018-2019 será lanzada entre la segunda y tercera semana del mes de marzo próximo, pues esta estrategia “que nosotros implementamos nos permite de una manera ordenada el ingreso”.



“Estamos tomando los acuerdos al interior de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior (Coepems), de tal forma que estemos en posibilidades en el mes de marzo, tal vez en la segunda o tercera semana, ya les daré a conocer en días posteriores, la fecha específica, se publicará en el portal de la SEPE la convocatoria para el ingreso al bachillerato”.



Ante el hecho de que algunos planteles concentran mayor demanda, Islas Rodríguez aseguró que “no hay un solo plantel en el estado de Tlaxcala que no cumpla con las expectativas que hoy plantea el nuevo modelo educativo. Es decir, todos los maestros que colaboran con nosotros en todos los subsistemas tienen una formación y una preparación hoy día para enfrentar estos retos, ningún estudiante tiene por qué quedarse sin obtener un espacio, pero sí hago un llamado porque no pueden ubicarse todos los estudiantes de manera particular en un solo plantel”.



“Hay lugares específicos que obviamente están dados por la capacidad instalada que tiene el plantel, es decir, su infraestructura y también tiene que ver con la capacidad de los docentes para poder impartir las asignaturas de una manera holgada en las aulas de clases, sin tantos alumnos que tal vez no puedan maximizar o aprovechar estos beneficios que en la cadena se les tiene que dar a los estudiantes”.