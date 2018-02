Destinará edil de Santa Cruz Tlaxcala un millón de pesos para laudos este año

Este año, el ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala destinará un millón de pesos para saladar 12 laudos que dejó como herencia la administración anterior, reveló el edil Miguel Ángel Sanabria Chávez, quien manifestó su intención de concluir este tipo de asuntos en su gestión.



Recordó que recibió su administración con 21 laudos laborales, de los cuales saldó ya nueve en 2017, para lo cual debió destinar recursos por un millón 400 mil pesos en su conjunto. Este año, abundó, pretender atender los asuntos que menor cantidad de dinero representen.



“El año pasado erogamos un millón 400 mil pesos en nueve laudos laborales y este año vamos a destinar un millón de pesos para 12 laudos, vamos a ir resolviendo los asuntos que menos cantidad de dinero pidan, vamos a ir abonándole poco a poco, lo que queremos es dejar en ceros estos asuntos al terminar esta administración”, comentó.



Para ello, informó que su gestión ha sido muy cuidadosa ante los casos de renuncias voluntarias que se han presentado desde el año pasado, pues se les paga lo que les corresponde por ley para evitar que las personas interpongan demandas laborales.



“Se está dando las gracias a algunas personas, se les está liquidando de acuerdo con la ley para que no se le deje esa carga a la próxima administración que nos vaya a suceder a nosotros. Hemos sido muy cuidadosos y se está cumpliendo con lo que marca la ley, en este caso han sido en su mayoría renuncias voluntarias, eso nos facilita más a nosotros. Se les da su finiquito y se hace el trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) para que no haya ninguna inconformidad de las personas”.



Sanabria Chávez informó que la mayor parte del personal que presentó su renuncia voluntaria fueron policías y se dio a partir de que cambió al director de Seguridad municipal, en el mes de noviembre pasado.



“Los que más nos han renunciado, son policías, a raíz de que cambiamos al director que fue en noviembre pasado, hubo ocho renuncias de policías, se fueron a otros municipios, como se les está pidiendo otras actividades, como que lleven una bitácora cuando hagan una revisión en casas o negocios y que sea firmado por la gente. Eran oficiales que tenían más de 10 años en el servicio y tenían vicios, yo les aguanté un año y renunciaron de manera voluntaria, ya se cubrieron los espacios a través de una convocatoria”.



De personal de confianza, han renunciado seis trabajadores. Comentó que la plantilla del ayuntamiento es de 145 trabajadores, ya contando a los sindicalizados, y no descartó que haya recorte de personal, “depende de su desempeño, se les está evaluando cada tres meses”.